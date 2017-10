La Eurocámara debatirá sobre la situación en Cataluña

La crisis política entre Catalunya y España también ha llegado a la Eurocámara. El pleno del Parlamento Europeo ha decidido modificar la agenda de la sesión plenaria de esta semana para incluir el miércoles por la tarde un debate que llevará por título 'Constitución, Estado de derecho y derechos fundamentales a la luz de los acontecimientos en Cataluña'.

La idea de abordar la crisis política que se vive en España no es nueva. La semana pasada, el grupo de los Verdes ya planteó en la conferencia de presidentes de la Cámara, que reúne a los líderes de los grupos políticos y define la agenda de los plenos, la necesidad de celebrar un debate en el plenario de Estrasburgo. La oposición del PPE y del PSE, con la abstención de los Liberales, impidió sin embargo que la propuesta saliera adelante.

Cambio de nombre

Las imágenes de este domingo han convencido a los eurodiputados de que sí es necesario el debate y finalmente los dos grupos mayoritarios han aceptado incluirlo en la agenda aunque con un título muy distinto y más genérico del que defendían los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea, partidarios de plantearlo en otros términos: 'Violencia de la policía contra ciudadanos pacíficos en Cataluña'.

“No podemos hacer la vista gorda a la violencia policial que vimos ayer en Cataluña. La violencia no es la solución. Necesitamos diálogo porque es la única vía de salida”, ha advertido la eurodiputada y copresidenta de la formación, Ska Keller.

Los grupos mayoritarios han puesto, sin embargo, el acento en la necesidad de celebrar un debate mucho más amplio. “Nos preocupa la situación de violencia y la falta de diálogo pero el problema es de más envergadura”, ha recordado la socialista Maria Joao Rodrigues. “Ya sabemos que la situación es muy seria, y las noticias procedentes de Catalunya nos preocupan. Es importante celebrar el debate”, ha añadido el jefe de filas del PPE, Manfred Weber.

El único español en participar en el debate ha sido el popular Esteban González Pons, que ha urgido a sus colegas a un debate con un solo turno de intervenciones por grupo y al máximo nivel político. “Me gustaría que fueran conscientes de que el asunto del que hablamos es muy grave y que no tenemos que tratarlo de manera superficial. No estan solo las imágenes de ayer que hubieramos preferido no ver. Esta en juego una declaración unilateral de independencia contra la Constitución que se ha anunciado para el jueves y que puede romper mi país en dos mitades. Este parlamento no puede contribuir a dividir y romper”, ha urgido.

Los cinco eurodiputados de Podemos, por su parte, han enviado una carta a Juncker y a su vicepresidente primero, Frans Timmermans, denunciando la actuación del Gobierno español y pidiendo la activación del mecanismo previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para castigar la vulneración de los valores fundamentales de la Unión.