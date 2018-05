Una exdiputada de CC revela que un cargo público abusó sexualmente de ella

efe | las palmas

La exdiputada de Coalición Canaria Dulce Xerach ha revelado a través de Twitter que un cargo público que «aún tiene poder político» abusó sexualmente de ella hace 27 años y le cerró puertas por negarse a sus deseos.

Apartada de la política hace tiempo y dedicada profesionalmente a su trabajo en un reputado despacho de arquitectura, Menis Arquitectos, Xerach ha aprovechado la etiqueta que ha sido tendencia estos días en Twitter a raíz de la sentencia de La Manada, #cuéntalo, para hacer público ese capítulo de su pasado.

La exdirigente de CC ha publicado en su cuenta de la red social (@DulceXerach) este mensaje: «Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir no. No fue solo un abuso sexual, fue un abuso continuado de poder».