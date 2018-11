Las exigencias de los comunes para aprobar el presupuesto catalán dividen al secesionismo

cristian reino | barcelona

Una nueva guerra interna se vislumbra en el seno del secesionismo como consecuencia de los Presupuestos catalanes, que está elaborando Pere Aragonès (ERC), pero que necesitan del aval de Catalunya en Comú, lo que hará aflorar las diferencias ideológicas entre los dos socios de gobierno en la Generalitat (JxCat y ERC).

Los comunes aprovecharon ayer la huelga de médicos en Cataluña, a la que seguirá próximamente la de profesores y funcionarios, para redoblar la presión sobre el Ejecutivo catalán. «Hay que invertir más en políticas sociales», dijeron ayer. La formación de la izquierda alternativa, que reclama 1.700 millones adicionales en gasto social, es la única opción que tiene Torra para sacar adelante los presupuestos catalanes.

La Generalitat arrastra penurias presupuestarias y ayer los comunes pusieron sobre la mesa tres propuestas para obtener más ingresos y poder atender a los colectivos que están empezando a calentar la calle: aprobar los Presupuestos del Gobierno central (que incluyen inversiones extra para Cataluña de 2.200 millones), modificar impuestos como sucesiones y donaciones o aumentar los tramos autonómicos del IRPF a partir de los 90.000 euros. ERC y el PDeCAT difícilmente darán marcha atrás a su negativa a validar los Presupuestos del Estado, mientras haya presos y no se permita un referéndum. En lo referido a la revisión de la fiscalidad, los comunes ponen el dedo en la llaga en una de las cuestiones que enfrentan a las dos almas soberanistas que cohabitan en el Gobierno catalán. No solo chocan sobre si hay que enterrar o no la vía unilateral, sino que mantienen sus diferencias en materia social pues unos son de centro izquierda y los otros de centro derecha. Ayer no pudieron disimular que tienen puntos de vista opuestos. Esquerra se abrió a tocar la fiscalidad como propone Podemos, JxCat no quiso pronunciarse, mientras que el PDeCAT se negó de forma categórica. «Es una línea roja», afirmó.

Desde el independentismo, no obstante, volvieron a echar balones fuera y buscar a los responsables de la situación de la sanidad catalana a 600 kilómetros de distancia. «Nos ponemos en su piel», según Eduard Pujol, (JxCat) sobre los médicos. «Pero la huelga no se produce porque sí. Tenemos unas limitaciones presupuestarias, estamos ahogados desde hace años: por esa razón queremos una república», remató.

El recurso al ‘España nos roba’ no convenció a los médicos catalanes de la atención primaria de la sanidad pública y a los de la concertada, que ayer celebraron el primero de los cinco días de huelga previstos para esta semana. Los galenos se manifestaron en el centro de Barcelona y en las principales ciudades catalanas y llevaron sus reivindicaciones laborales al interior del Instituto Catalán de la Salud, el organismo público que gestiona la sanidad pública catalana, que fue ocupado por cientos de profesionales.