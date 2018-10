Las ‘expulsiones en caliente’ no se eliminan

melchor sáiz-pardo | madrid

El Gobierno ha prohibido de facto seguir haciendo uso de las ‘expulsiones en caliente’ de inmigrantes a través de las vallas de Ceuta y Melilla, pero, por el momento, no tiene intención de tocar esta controvertida figura jurídica hasta conocer el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre la legalidad o no de hacer deportaciones sumarias sin mayor papeleo. Según han revelado fuentes del Ejecutivo, finalmente el ministro del Interior ha impuesto su criterio de no eliminar las ‘expulsiones en caliente’ en la reforma ya en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya ponencia arrancó este jueves. Fernando Grande-Marlaska quiere conocer primero el parecer de la corte internacional y, sobre todo, llegado el caso, abordar el tema de las deportaciones terrestres a Marruecos dentro de una futura modificación de la ley de extranjería.

Las ‘expulsiones en caliente’ fueron incluidas en 2015 con ‘calzador’ y a última hora por el Gobierno del PP en la ‘ley mordaza’ (aunque nada tenían que ver con asuntos de seguridad ciudadana) para dar una cierta cobertura jurídica a estas deportaciones a través de las puertas de servicio de los vallados fronterizos de los inmigrantes que acababan de ser interceptados en territorio nacional. Usando una «disposición final» denominada de «Régimen Especial de Ceuta y Melilla», la ‘ley mordaza’ estableció que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». El PSOE, que en su recurso de inconstitucionalidad denunció de manera reiterada estas expulsiones y que en su proposición de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana abogaba por suprimir de raíz esta «disposición final primera», sin embargo, finalmente ha terminado por hacer suyo el parecer del ministro, a pesar de que ello le enfrenta a Podemos, que no ve razones para eliminar ya las deportaciones sumarias. «No vamos a legislar algo sobre lo que luego una sentencia puede modificar», anunció la portavoz socialista, Adriana Lastra.