La FAES critica al Gobierno por los resultados del 21-D

La fundación que preside José María Aznar, FAES, considera un "logro extraordinario" la victoria de Ciudadanos en las elecciones catalanas y critica que, frente a "la propuesta de esperanza" y el "discurso reconocible" de este partido, el PP se haya limitado en la campaña a recordar la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En su análisis de los resultados de los comicios, la FAES critica la campaña del PP, ya que, aunque subraya que el Ejecutivo "cumplió con su deber" cesando al Govern y disolviendo el Parlament, "no se entiende que el mensaje prácticamente único de la campaña del PP haya sido el de recordar esas decisiones que el Gobierno ha protagonizado".

Augura una situación política de "extraordinaria complejidad" y cree que el Gobierno deberá mejorar su estrategia y su discurso para hacerle frente, a la vez que rechaza que los malos resultados del PP puedan achacarse a su candidato, Xavier García Albiol, o a la victoria de Ciudadanos. "Habría que esperar al menos -señala FAES- que la responsabilidad de los resultados no sea cargada, injustamente, sobre las espaldas del candidato. Y sería de agradecer que no se insistiera en culpar de este mal resultado a Ciudadanos con el peculiar argumento de que a este partido le han votado demasiados catalanes, porque tal afirmación, por insostenible, desacredita a quien la hace".

EL INDEPENDENTISMO NO ESTABA "DESCABEZADO"

La fundación recuerda que ya advirtió en el 2015 de que Cs se estaba convirtiendo en la opción preferida del constitucionalismo y, por tanto, entiende que "no hay casualidad, ni razones puramente coyunturales, que expliquen la progresión electoral de este partido". Además, los resultados de las elecciones demuestran que el independentismo no estaba "descabezado", señala FAES en referencia a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aunque recuerda a los secesionistas que no han ganado las elecciones, ni representan el voto mayoritario de los catalanes.

"Sólo en el cálculo destructivo del secesionismo se puede considerar que los resultados convalidan los despropósitos del proceso separatista o borran las responsabilidades de sus autores", advierte FAES. La fundación se cura en salud respecto a la posible reacción del PP y el Gobierno a sus consideraciones al asegurar: "Sabemos por experiencia que cualquier apelación a la reflexión en este sentido será despachada con el desdén, la humorada o el habitual reproche de inoportunidad o deslealtad".