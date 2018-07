Fernando Savater rechaza ser candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo

El filósofo y escritor Fernando Savater anunció este lunes que ha mantenido conversaciones con Albert Rivera, pero que no formará parte de la candidatura de Ciudadanos a las Elecciones Europeas de 2019.

Savater, que ha apoyado en diferentes ocasiones a Ciudadanos y que formó parte de UPyD, aseguró en los Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial, que organiza la Universidad Complutense de Madrid, que Rivera le parece el político con mejor futuro de España y que ayudará a Ciudadanos en lo posible.

De todos modos, indicó que Rivera, que ya lo había tanteado como candidato el viernes pasado en un acto en público, le conoce lo suficiente para saber que no entrará en política. "No me lo propuso de forma formal; lo hemos hablado, pero nunca he sido material político", sentenció.