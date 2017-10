¿Fisuras en el frente independentista?: el partido de Puigdemont duda, los más radicales piden declaración el lunes

La reunión del pasado lunes del comité nacional del PDECat --que reúne a unos 80 miembros entre dirección, alcaldes, 'consellers' y grupos parlamentarios junto al 'president' Carles Puigdemont y el 'expresident' Artur Mas-- en la sede nacional del partido fue un auténtico 'brainstorming' de opiniones sobre la situación política actual respecto a una cuestión clave: la declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI) a la luz de los resultados del referéndum del 1-O y la disposición del jefe del Govern a aplicar lo que contempla de ley del referéndum.

Mientras el partido del presidente duda, los más radicales de la Cup y Junt pel Sí piden un pleno el lunes para declarar la independencia ya. Puigdemont comparece esta noche a las 21.00 para hacer una declaración que será transmitida por TV3.

Fuentes del PDECat aseguran que hubo hasta una treintena de intervenciones de los cuadros y dirigentes del partido para expresar su punto de vista. Y de las opiniones se derivaron dos posiciones: una favorable a la DUI sin paliativos en base a lo que prevé la ley del referéndum; y otra que reclamaba que la DUI se vincule a unas elecciones constituyentes que sirvan para ratificar declaración de independencia.

Esta segunda opinión pasaría por repetir la coalición Junts pel Sí pero concurriendo a los comicios con un solo punto en el programa: la declaración unilateral de independencia si se obtiene la victoria. Según las fuentes consultadas, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, no se pronunció al respecto, y la conclusión del debate fue que la decisión final quedará en manos de Puigdemont, quien no expuso una conclusión definitiva al respecto.

Así pues, el espacio posconvergente vive un intenso debate interno sobre cómo implementar una decisión de la trascendencia histórica de una declaración de independencia de Cataluña de forma unilateral.

En la reunión de la Junta de Portavoces que ha tenido lugar esta mañana a las 11.00 horas en el Parlament, los grupos de la mayoría independentista -Junts pel Sí y la CUP- han anunciado que solicitarán la celebración de un pleno "ordinario excepcional" el próximo lunes 9 de octubre en el que se producirá la comparecencia del 'president' Carles Puigdemont para analizar el referéndum del pasado 1 de octubre. La declaración unilateral de independencia de Catalunya está sobre la mesa.

La petición todavía no es firme porque la mayoría independentista ha de presentar la propuesta por escrito, con lo que la Junta de Portavoces volverá a reunirse esta misma mañana en la Cámara catalana.

No incluye votación, de momento

La petición no incluye de momento ninguna votación. Los grupos de la oposición han advertido de que si se invoca el artículo 160 del reglamento del Parlament, solo se trataría de una comparecencia del presidente. Pero ello no excluye la posibilidad de que se pueda invocar el artículo 81.3 del reglamento para un cambio del orden del día que incluyera una votación.

Todo ello todavía son hipótesis a la espera de que se registre formalmente la petición del pleno para el próximo lunes con la comparecencia del 'president' Puigdemont, quien este miércoles a las 21.00 horas hará una declaración institucional.