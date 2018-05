Foro utiliza la moción de censura para sacar a relucir el abandono de las cuencas mineras

Foro Asturias ha reprochado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no se haya preocupado de las cuencas mineras durante su mandato. Sin embargo, en su intervención de esta mañana ha dejado claro que prestará su apoyo al líder del Ejecutivo.

El diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca ha asegurado hoy que no apoyará la moción de censura presentada por el líder socialista Pedro Sánchez por considerar que "una veleta es mucho más fiable" y que liderará un gobierno "débil y ambiguo".



En su intervención en el debate de moción de censura, el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca ha reprochado al líder socialista sus cambios de opinión y apoyos y le ha retado a que diga a los españoles "mirándoles a los ojos, que si es presidente los independentistas -que le van a votar a bloque- no van a salir favorecidos".



Para Martínez Oblanca, una investidura apoyada en los independentistas catalanes "daña la unidad de España, y usted acaba de ofrecer puertas abiertas".

El diputado también reprochó a Sánchez que no haya mostrado ningún tipo de interés por el bienestar de Asturias y por frenar el declive de la región y que, de pronto en una "ya legendaria pirueta" decide apoyar los presupuestos de Rajoy.



"¿En qué circo se cree que está? ¿porqué tipo de peleles toma a sus diputados y a los de los demás grupos?", le ha preguntado antes de subrayar: "una veleta es mucho más fiable que usted".

Por todo ello ha concluido que "Foro no da su voto a quien representa gobierno débil y ambiguo que no va a soportar desafíos, de forma súbita cambia de opinión y utiliza hipócritamente denuncias corrupción".