Francisco Camps asegura en el Congreso que nunca ha sabido cómo se financia el PP

melchor sáiz pardo | madrid

Ni atisbo de resentimiento con el PP. Ni la más mínima intención de meter en problemas al partido o a Mariano Rajoy. Pero tampoco una confesión o autoinculpación que exonerara a Génova por los supuestos desmanes en las finanzas del partido en Valencia. Francisco Camps se mostró firme y determinado a rebatir las últimas acusaciones, entre ellas las de su exmano derecha Ricardo Costa, que le sitúan en el epicentro de la financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a través del cobro de comisiones a empresarios adjudicatarios para financiar actos electorales. «Ni sabía ni sé cómo se financia el PP», afirmó tajante el expresidente de la Generalitat ante la comisión de investigación sobre las cuentas de los populares en el Congreso un día antes de tener que declarar como testigo sobre idéntica cuestión en la Audiencia Nacional en el juicio sobre la trama valenciana.

Fue ante este mismo tribunal en el que Costa, exsecretario general del PPCV, dijo que Camps fue quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con «dinero negro».

«Ni una responsabilidad»

«No he consentido una sola irregularidad en los años que he estado al frente del partido y la Generalitat». «Todo el mundo sabe que soy una persona y un político honrado. En mi vida me he entrometido en adjudicaciones o he hablado con empresarios. No era mi vocación política. No encontrará un solo empresario ni adjudicador que diga que yo le llamé», se defendió en el Congreso, en una sesión muy tensa, marcada por los continuos encontronazos del compareciente con los grupos de oposición. Ante los diputados llegó en un momento dado a poner la mano sobre el fuego por las cuentas del partido que dirigió en Valencia -»las del PP han sido siempre unas finanzas absolutamente legales, ajustadas a derecho y supervisadas por el Tribunal de Cuentas», dijo-, pero luego matizó cuando le preguntaron directamente quién dio la orden de que la formación que dirigía se nutriera de fondos de los empresarios. «Nadie dio la orden. Yo no di la orden. Yo no conozco a nadie que diera esa orden», dijo.