Gallardón acusa a la Guardia Civil de basarse en datos de la web populista ATTAC

El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón arremete contra la Guardia Civil en el recurso que ha presentado contra su imputación en el 'caso Lezo' por la compra de Inassa en el 2001. Gallardón acusa al instituto armado y a la Fiscalía Anticorrupción de otorgar condición de "hechos objetivos" a las manifestaciones vertidas en su web por la asociación de carácter populista ATTAC Madrid, para quienes estas acusaciones han desplegado "la alfombra roja procesal".

En el escrito, que constituye un recurso de reforma contra su citación para el próximo 7 de junio, el expresidente de la Comunidad de Madrid acusa concretamente a la UCO de incluir en sus informes determinadas informaciones y datos hechos públicos por esta asociación de carácter populista que después hace suyas el Ministerio Fiscal, lo que a su juicio "es sangrante para cualquier ciudadano". El documento añade que ATTAC Madrid tiene como fin "la reconquista por los ciudadanos del poder que la esfera financiera ejerce sobre todos los aspectos de la vida", según detalla en su propia web. Gallardón asegura que las afirmaciones que en ella se vierten sobre la actividad del Canal son "irrazonables".

También considera que en la instrucción llevada a cabo hasta ahora por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no justifica la "pertinencia, necesidad e idoneidad" de la comparecencia de los que fueran miembros del Consejo de Gobierno que, de forma colegiada, decidieron la compra de Inassa en 2001. Y ello porque el informe de la fiscal Ana Cuenca justificando sus citaciones reconoce que en la causa aún no consta ni el acta redactada por este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar el acuerdo, por lo que no existe ningún elemento que apunte a la existencia de una sobrevaloración de la empresa adquirida.