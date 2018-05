Garzón compra un piso de 200.000 euros tras la polémica del chalet de lujo de Iglesias y Montero

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y su esposa, Anna Ruiz, han comprado un piso de 89 metros cuadrados en Rivas Vaciamadrid, la misma localidad madrileña que abandona Pablo Iglesias para mudarse junto a Irene Montero a un chalet en Galapagar. En plena polémica por la nueva residencia de Iglesias, la compra de la pareja Garzón-Ruiz contrasta con la de Iglesias Montero: frente al lujo, han optado por una residencia de tres habitaciones que cuesta unos 200.000 euros.

Según informa Vanitatis, el líder de IU y su mujer firman a mediados de junio, algo que ha confirmado el propio Garzón, al señalar que está "muy feliz" porque en la localidad tiene "muchos amigos" y "está encantado". La pareja, al igual que la de Iglesias y Montero, también está embarazada.

Los recién casados se mudaron a Rivas en 2017 tras abandonar su piso de alquiler en La Latina (compartían con el hermano del político, Eduardo). La vivienda en alquiler tenía una opción de compra en tres años y la han ejercido, descontándose además el año de alquiler pagado

El pasado viernes, Garzón señaló que no le incumbía el chalet de Iglesias. "No entro a valorar decisiones personales de dirigentes de otras organizaciones, no lo hice antes con ninguna y no lo voy a hacer ahora", ha dicho Garzón, quien ha añadido que "si ellos creen conveniente y necesario pueden dar explicaciones", pero a que IU no le incumbe.