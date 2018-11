La Generalitat "matiza" los 2.200 millones del presupuesto

El icono de la presión que el Gobierno del PSOE y Podemos realizan sobre el independentismo catalán, a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), es sin duda la cifra de 2.200 millones. Esa es el montante que revertiría sobre Catalunya siempre que las cuentas se aprueben, según la versión gubernamental. Y por tanto, en lectura inversa, esos son los millones dejarían de regar el terreno catalán si ERC y el PDECat deciden no dar su voto al borrador presupuestario. Eso según el Gobierno.

Porque el ejecutivo catalán maneja otras cuentas, según ha tenido acceso este diario. El Govern considera que solo 350 millones dependen sin discusión de esos presupuestos. Y se trata, para más inri, de dos partidas con las que el Estado salda sus deudas con la Generalitat. Por ejemplo, los 150 millones por el coste de los Mossos (primera de cuatro anualidades) y los 200 millones en infraestructuras. Ambas cifras son fruto del acuerdo surgido en la comisión mixta Estado Generalitat. La partida en infrastructuras deriva aun de la famosa disposición adicional tercera del Estatut del 2006 con la que el Gobierno aceptaba el déficit de inversión en Catalunya en este campo y que el Ejecutivo del PP, en el 2011 y sucesivos, orilló. El pacto pasa por aportar 800 millones en cuatro años, 200 en el 2019.

La mayor parte del león, de esos 2.200 millones (2.168, en verdad) son los anticipos a cuenta del sistema de financiación. Es decir, el dinero que da por adelantado el Gobierno en función de los cálculos de ingresos que realiza. Recordemos que es el Estado quien recauda todo y el que reparte a las comunidades su parte. Para este 2019, el PSOE prevé unos anticipos de 989 millones. La Generalitat pone también sordina a esta cifra.

En su opinión, los anticipos sumarían 761 millones, ya que el resto, 228 millones corresponden al tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos que antes recaudaba Catalunya. Además, la Generalitat discute que para que se haga efectivo ese anticipo a las comunidades autónomas sea imprescindible aprobar los PGE.

Límite de gasto

Otro buen trozo del pastel corresponde a la elevación del límite de déficit, del 0,1% al 0,3%, algop que afecta a todas la comunidades y que, por ejemplo, puede reportar 220 millones de más a la Comunidad Valenciana y 490 a Catalunya. El Govern, sin embargo, recuerda que pesa la triple limitación, de déficit, de deuda y, también, de gasto. Y como opera esta última restricción, es decir, el veto a gastar por encima de determinada cifra, de nada sirve que se pueda disponer de más líquido. Además, los técnicos de la Generalitat recuerdan que esa nueva senda de déficit lo tiene que aprobar el Congreso y el Senado y no dependen de los PGE.

El último apartado es la recaudación del IVA del 2017. El Ministerio de Hacienda calcula que a Catalunya (de nuevo no es una medida exclusiva para esta comunidad si no que es común a todas, excepto las forales) le corresponden 339 millones, mientras que la conselleria de Economia cifra la participación en 470 millones, 131 millones más. Hay que aprobar los PGE para disponer de ese montante? Según el Govern, no. Bastaría con aprobar un real decreto ley de modificación de la liquidación del modelo de financiación.