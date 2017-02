La Generalitat está preparada para gestionar los tributos de su competencia

cristian reino | barcelona

El tan manido choque de trenes ya está a la vuelta de la esquina. Días después de que la CUP confirmara su apoyo a los presupuestos del Gobierno catalán y cinco días antes de que comience el juicio contra Mas, Ortega y Rigau por el 9-N, que el independentismo sitúa como el paso del Rubicón, el presidente de la Generalitat elevó ayer el tono contra el Ejecutivo central, insistió en que antes de final de septiembre celebrará el referéndum y escenificó que Cataluña está preparada para la confrontación política.

No sólo a través de las palabras, sino que el Gobierno autonómico ha pasado ya a los hechos y asegura que a partir del 1 de julio pondrá en marcha un nuevo sistema informático, dedicado en principio para la gestión de los tributos sobre los que tiene competencias, pero que más adelante podría servir para el día después de la desconexión, cuando el Gobierno catalán, una vez que proclame la república independiente, tenga que gestionar el IRPF o el IVA y todos los demás impuestos de la ciudadanía. La administración catalana avanza hacia la hacienda propia, como ultima además la ley de transitoriedad jurídica, que es la que debería amparar legalmente el referéndum, que desde el independentismo aseguran que será una declaración de independencia de facto y que sustituirá a la legalidad española vigente. El Gobierno catalán la tiene metida en un cajón y sólo ha desvelado el artículo primero -«Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social»- a la espera de aprobarla días antes de firmar la convocatoria de la consulta.

Cada día que pasa, el proceso secesionista se acelera, se torna más irreversible y la marcha atrás se antoja imposible, sobre todo en lo que se refiere al referéndum. Así, la semana pasada, Puigdemont expuso en Bruselas su apuesta de «referéndum o referéndum» es decir, que lo convocará con el visto bueno de Madrid o sin él, y en esta ocasión lo hizo ante los cónsules acreditados en Barcelona. Cerca de un centenar de delegados internacionales están destinados en la capital catalana, por lo que Puigdemont aprovechó la recepción que hace la Generalitat cada año al cuerpo consular para avisar a la comunidad internacional que el caso catalán será uno de los puntos calientes a tener en cuenta este año en la UE, como el brexit, las elecciones francesas o las alemanas.

El presidente de la Generalitat afirmó que la voluntad de su gobierno de «ejercer el derecho de autodeterminación es insobornable» y advirtió de que la administración catalana superará todas las «amenazas» que le llegan de Madrid. Por ejemplo, vía twitter, replicó al Gobierno central que el Ejecutivo catalán no permitirá precintar los colegios catalanes para impedir que se vote en el referéndum. «La democracia no se puede precintar, ni dejaremos que se precinte», avisó. El dirigente nacionalista insistió en que este año «culminará un largo proceso», con la celebración de un referéndum con todas las garantías. «Las amenazas no nos harán replantearnos la intención de celebrar el referéndum», aseguró ante los cónsules. «Lo haremos como muy tarde en septiembre y trabajamos para que se haga con todos los estándares, con toda la trascendencia, responsabilidad y con todas las garantías jurídicas y democráticas», dijo.

También reiteró su intención de pactar el referéndum con el Gobierno. Esta voluntad, en cualquier caso, va en contra de los últimos planes del Gobierno catalán, que a instancias de la CUP, que sigue marcando el ritmo de la legislatura, pretende que el referéndum se celebre entre mayo y junio. Esta posibilidad de que se avance la fecha de la consulta, si hay condenas penales en las causas judiciales contra Mas, Homs o Forcadell, marcó la reunión que celebró ayer el Pacto Nacional por el Referéndum, un foro donde están representadas todas las entidades que están a favor de que Cataluña ejerza el derecho a decidir.