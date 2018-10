El Gobierno acepta la exigencia de Podemos para regular los alquileres

El Gobierno asume que los Presupuestos incorporarán medidas para impedir el alquiler abusivo. Es una de las principales demandas de Podemos y hasta ahora uno de los puntos críticos en la negociación. El Ejecutivo no ha desvelado aún concreciones, pero este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que habrá "medidas muy importantes en el acuerdo para una vivienda digna".

Se ha referido al precio desorbitado que hay en algunas ciudades y a la necesidad de garantizar a los ciudadanos que los alquileres de las residencias en las que viven habitualmente (no de vacaciones) sean asumibles. Desde los pasillos del Congreso Montero ha aplaudido el trabajo que está haciendo el ministerio de Fomento para aterrizar posibles medidas que ayuden a "regular el acceso" a la vivienda. Dice ser optimista y asegura que el acuerdo con Podemos, que no vulneraría en ningún momento el compromiso de estabilidad con Bruselas, puede llegar en breve.

Las palabras de la titular de Hacienda llegan después del toque de atención de Pablo Iglesias al Gobierno, este martes, pidendo que "ceda" para llegar a un acuerdo en los Presupuestos.

El Gobierno considera más complicado aceptar en otras exigencias, como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a mil euros al mes y considera que esta cifra sería posible en avances progresivos, pero difícilmente ejecutable en su integridad en el 2019. Admite la sorpresa que les ocasionó que los morados filtrasen este martes el documento con sus exigencias en la negociación y lo atribuye a discrepancias entre las posiciones de la dirección de Podemos y la de IU.

Según confirman Gobierno y Podemos, la ministra Montero se reunirá este miércoles con el secretario de Organización, Pablo Echenique, para avanzar en el acuerdo. Está por ver si se cierra también un encuentro entre Pedro Sánchez e Iglesias. El presidente tiene una agenda imposible hasta media tarde, puesto que viaja a Albacete y a mediodía visitará las poblaciones afectadas por las inundaciones en Mallorca.

Fuentes gubernamentales indican que no hay cita fijada por el momento, pero no descartan que ambos líderes se vean a última hora. De cerrarse un pacto, Hacienda estudia llevar al Consejo de Ministros de este jueves (adelantado por la celebración del 12 de Octubre el viernes) un informe del plan presupuestario, aunque recuerdan que no es obligatorio que lo valide y que , por lo tanto, hay margen para negociar con Iglesias hasta el lunes. Ese día el Gobierno enviará su propuesta a Bruselas.