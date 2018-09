El Gobierno admite que el análisis del riesgo de las niñas asesinadas falló

A. Soto/J. A. Marrahí | MADRID

Los sistemas de análisis del riesgo de las víctimas de violencia machista están en entredicho desde la jornada negra del martes. Las dos mujeres asesinadas y la madre de las dos niñas de Castellón habían denunciado su situación en diferentes instancias, pero en ninguno de los tres casos se pudieron evitar los crímenes. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, admitió que el análisis del riesgo en el suceso de Castellón «no fue el adecuado» y aseguró que la investigación tiene que decir cuáles han sido los errores. Este caso estaba pendiente de juicio, que se iba a celebrar en noviembre. Hasta entonces estaba previsto que funcionara un régimen de visitas que quedó formalizado el 14 de febrero.

La fiscal de sala de Violencia sobre la mujer del Supremo, Pilar Martín Nájera, reclamó ayer la puesta en marcha en todas las comunidades de unidades de valoración forense con expertos que «sepan leer entre líneas y ver realmente cuál es el riesgo y la peligrosidad que existe» en cada caso.

Martín Nájera ha advertido de que el problema radica en que las órdenes de protección se tienen que adoptar en 72 horas y al no existir esas unidades de valoración forense que tengan el mismo horario que el juzgado de guardia o el de violencia sobre la mujer «no se pueden adoptar las medidas teniendo en cuenta ese informe porque no da tiempo a hacerlo». «Quiero hacer hincapié en que las medidas, las denuncias y los procedimientos que ponen en marcha los juzgados normalmente disuaden a un gran número de agresores de seguir en esta violencia pero hay otros casos en que es muy difícil y no lo hacen», ha subrayado. Estas unidades, creadas en el plan contra la violencia machista de 2004 y compuestas por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, fueron concebidas para ayudar al juez a tomar las medidas de protección. La distribución por comunidades es muy dispar. Ayer, en Castellón, Aracena (Granada) y Bilbao, decenas de personas se concentraron para expresar su repulsa a los asesinatos.