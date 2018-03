El Gobierno asegura que no puede usar el 155 para volver a convocar elecciones

Mariano Rajoy no tiene un botón electoral para convocar elecciones en Catalunya. Según fuentes de la Moncloa, el presidente del Gobierno no puede volver a llamar a las urnas pese al bloqueo político en esta comunidad y pese a la ambigüedad del párrafo del acuerdo del 155 sobre este asunto. En el texto del pacto aprobado en el Senado se puede leer que el jefe del Ejecutivo asume la competencia de "decretar la disolución anticipada del Parlament o el fin de la legislatura y para la convocatoria de elecciones autonómicas". No marca un tope de ocasiones en que lo podría hacer, aunque sí hasta cuándo tendría ese poder: Rajoy dispondría de esa potestad durante un "plazo máximo de seis meses desde la aprobación por el Senado"; esto es, hasta el 27 de abril.

Sin embargo, fuentes de la Moncloa aseguran a este diario que el presidente del Gobierno no cree que (a pesar de la literalidad y de que no marque un tope de veces) pueda ejecutar de nuevo esa competencia que se arrogó en virtud del 155. Ya lo hizo para convocar los comicios del 21 de diciembre y descarta repetir ese gesto. "No se entendería y se vería como un abuso total. Estaría fuera de lugar", afirma un alto cargo del equipo del presidente. "Es como si él mismo, cuando en el 2016 no se pudo llegar a un acuerdo entre los partidos, él hubiera decidido repetir las elecciones sin que se agotaran todas las posibilidades", añade esa fuente.

En este sentido, el coordinador del PP, Fernando Martínez Maillo, ha afirmado en la rueda de prensa en Génova este mediodía que su partido no está "en el fenómeno de convocar elecciones". "Nuestro objetivo es que haya Gobierno cuanto antes en Catalunya y que no tome decisiones contrarias a la ley", ha apuntado.