El Gobierno da por cerrados la mayoría de los locales del 1-O mientras el soberanismo se moviliza

El Gobierno da por cerrados la mayoría de locales previstos como colegio electoral para el referéndum del 1-O, que ve "anulado" tras bloquear la Guardia Civil el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología (CTTI) de la Generalitat, mientras el soberanismo llama a movilizarse para poder votar mañana.



En un comunicado, el Ministerio de Interior ha destacado, en la víspera del 1-O, que la mayor parte de los locales públicos que iban a ser usados en la votación están cerrados y que "solamente en algunos" se han concentrado personas para dificultar el cumplimiento de la orden judicial a los Mossos d'Esquadra para que los clausuren.



El ministerio encabezado por Juan Ignacio Zoido ha considerado "muy significativo" que en "algunas" de las ocupaciones "se está utilizando tanto a menores de edad como a ancianos con la única finalidad de intentar impedir una posible actuación" de los cuerpos de seguridad en una votación suspendida por el Constitucional.



Además, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que el bloqueo de las instalaciones del CTTI por parte de la Guardia Civil, a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, supone un "golpe asestado a la organización del referéndum ilegal" y su anulación por el Estado de Derecho, si bien el conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha replicado que habrá votación.

A pocas horas del 1-O, las entidades soberanistas que apoyan el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, se están movilizando para intentar aumentar el número de escuelas ocupadas y facilitar así que se pueda votar.



La Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la plataforma Escoles Obertes han llamado a la ciudadanía a acudir mañana a las 5 de la madrugada a los 2.315 colegios electorales, si no se han podido quedar a dormir en los mismos, para impedir que se cumpla la directriz interna de los Mossos d'Esquadra de que a las 6 de la mañana estén todos desalojados.



Las entidades soberanistas buscan garantizar que colegios y centros cívicos puedan usarse como puntos de votación en el 1-O, por lo que está tratando de movilizar al máximo de voluntarios especialmente en los colegios del área metropolitana de Barcelona, que concentra al grueso de los votantes.



Ciudadanos ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra la consellera de Educación, Clara Ponsatí, por la utilización de niños en el proceso del 1-O "con una intencionalidad política muy grave", por la presencia de menores en las concentraciones en las escuelas, según ha explicado su líder en Cataluña, Arrimadas.



A un día del referéndum, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha afirmado que, dado el "sitio" que a su juicio ejerce el Gobierno contra el 1-O, llegar a un millón de participantes en la jornada de mañana sería un "éxito desbordante".



Tras la polémica suscitada en las filas soberanistas por sus declaraciones, Sánchez ha matizado en un mensaje en Twitter: "Cuando he dicho que un millón no es un fracaso es para que nada diga que si hay represión los resultados no son válidos. Que nadie dude".



A lo largo de la jornada de hoy, los Mossos han seguido acudiendo a los colegios electorales, donde llevan un acta en la que se detallan cuatro motivos que pueden alegar para no cerrarlos: la negativa a desocupar el local por parte de los congregados, la presencia de personas vulnerables, como niños o ancianos, la posibilidad de que se produzcan altercados y la imposibilidad de acceder al centro.



Sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra, el Ministerio de Interior ha recordado hoy a los agentes de este cuerpo que "juraron o prometieron guardar y hacer guardar la Constitución, norma fundamental del Estado".



Por su parte, la Guardia Civil se ha personado hoy en el CTTI y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) con la orden judicial de detectar puntos de votación electrónica en los colegios electorales y para cerciorarse de que se han bloqueado los sistemas de voto telemático.



Mientras el soberanismo pone el foco de su movilización en los colegios electorales, miles de personas se han concentrado hoy frente a los ayuntamientos de varias ciudades, como Madrid y Barcelona, en contra del referéndum y para reivindicar la "unidad de España" y la legalidad de la Constitución.

Paralelamente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida hoy en sesión extraordinaria, ha acordado requerir a la Generalitat que facilite los medios necesarios para abrir mañana todos los juzgados de guardia a partir de las ocho de la mañana.