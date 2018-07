El Gobierno descarta pedir a la fiscalía que rebaje las acusaciones por el 'procés'

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha declinado este lunes la posibilidad que el Gobierno de Pedro Sánchez interceda ante la fiscalía para propiciar una rebaja de peticiones en la causa judicial abierta contra los líderes independentistas.

En rueda de prensa, ha avalado también que el Tribunal Supremo pueda juzgar por delitos diferentes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont del resto de procesados, para quienes el juez instructor Pablo Llarena y la fiscalía mantienen peticiones de procesamiento por rebelión y sedición.

Ábalos ha respondido así a las manifestaciones del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que tras entrevistarse con la vicepresidenta del Ejecutivo central Carmen Calvo, instó al Gobierno a utilizar los instrumentos que tiene "a su alcance" para liberar a los presos. "No, no haremos nada", ha afirmado, y ha añadido que si actuaran en esta dirección supondría "el reconocimiento de un escándalo ante la independencia del fiscal".

Según el número dos del PSOE, "al Gobierno no se lo puede apelar para que intervenga respecto a la fiscalía ni en este sentido ni en otro".

Ábalos ha aseverado que tampoco comparte los argumentos del independentismo que apuntan que no tendría sentido juzgar a Puigdemont por malversación y al resto de procesados por delitos de rebelión, que conllevan penas más elevadas. "No creo que quede tan claro que fuera [Puigdemont] quien liderara la rebelión" porque "hubieron muchas responsabilidades y no creo que hubiera alguien en lo más alto".

Será el proceso judicial, ha añadido, el que tendrá que determinar "individualmente" las responsabilidades de cada uno, ya que "políticamente" no queda claro que el proceso estuviera liderado por una sola persona "porque hay responsabilidades que no estaban en el gobierno".