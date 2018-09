El Gobierno: "Es importante que el rey mantenga su inviolabilidad"

Consciente de su debilidad en el Parlamento pero determinado en llevar a cabo su propuesta Pedro Sánchez ha decidido encomendarse al Consejo de Estado para que guíe el proyecto que plantea reducir los aforamientos a políticos. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes pedir al máximo órgano consultivo que acote jurídicamente el procedimiento, que implica una reforma exprés de la Constitución. El objetivo es reducir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno y mantenerlo solamente a los actos en el ejercicio de sus funciones, pero no tocará lo que afecta al Rey. La Moncloa "no renuncia" a excluir a los delitos de corrupción de este tipo de protección.

La decisión del Consejo de Ministros busca un consenso parlamentario que todavía no existe, ahora bien, Sánchez deja claro que, aunque está abieto a reflexiones, la reforma no incluirá ni a las fuerzas de seguridad, ni al rey, aunque lo piden algunas fuerzas políticas. La portavoz gubernamental, Isabel Celáa, ha descartado de plano esa posibilidad y, aún sin ceder en esa reclamación de partidos como Unidos Podemos, ha mostrado su confianza en conseguir el consenso para aprobar la medida. "Es importante que el rey mantenga su inviolabilidad", ha señalado la portavoz, y ha argumentado en esta defensa por su papel como Jefe del Estado. A pesar de las reclamaciones de los socios del Gobierno, el Ejecutivo no está dispuesto levantar la inviolabilidad del rey.

"Pensamos que las fuerzas políticas no tienen porqué tener a priori un veto. Tenemos la confianza que las fuerzas políticas van a querer restringir los afororamientos a en la línea que va a plantear el Gobierno", ha señalado Celáa, quien ha insistido en que el Ejecutivo no hace "política ficción" sino actuaciones posibles. Ha recordado que el Gobierno solo plantea una reforma ordinaria y que en ningún caso abordará la inviolabilidad del rey, que requeriría una reforma agravada.

Preguntada por qué tipo de delitos quedarían fuera del aforamiento tras la reforma, ha explicado que estudian plantear los relativos a la corrupción, pero que depende en buena medida del informe del Consejo de Estado. Es decir, la "voluntad política" existe.

Para poder realizar la propuesta del Gobierno, sería necesaria la modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. El Gobierno ha asumido que, de aprobarse la reforma en el Parlamento, Unidos Podemos forzará un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre el cambio en la Carta Magna.