El Gobierno ofrece consenso sobre el fin de los coches no eléctricos para frenar críticas

José M. Camarero | MADRID

No es la primera vez que las ministras de Industria y Transición Ecológica exponen públicamente dos posturas matizadas con respecto al mismo anuncio del Gobierno en materia medioambiental. Esta vez ha sido a cuenta de la propuesta del departamento dirigido por Teresa Ribera para poner fin a la matriculación de vehículos ligeros que funcionen con gasolina o diésel a partir de 2040. Hace apenas dos meses y medio sucedió algo similar por los efectos de la equiparación del precio de todos los combustibles prevista para los Presupuestos General del Estado del próximo año. En aquella ocasión, como en esta, ha sido el presidente del Gobierno el que ha aclarado la postura: «Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático».

La implantación de las ventas de coches eléctricos ha levantado las suspicacias de fabricantes de automóviles, concesionarios y toda la industria auxiliar del sector, así como entre los consumidores, despistados ante el reguero de anuncios que se suceden en torno a los coches. Por eso, la ministra de Industria, Reyes Maroto, quiso ayer calmar los ánimos al aclarar que buscará el consenso en torno al plazo en el que debe suprimirse la venta y matriculación de los vehículos que no sean eléctricos. En cualquier caso, indicó que una previsión como la actual, a 21 años vista, es prudente.

Para Maroto, la propuesta de suprimir la venta de coches de combustión es una cuestión «urgente» a abordar. Pidió «tranquilidad» porque «lo que tenemos es que trabajar y definir el horizonte para una transición ordenada», afirmó. Y puntualizó que «si finalmente es este plazo o lo alargamos por consenso porque necesitamos más tiempo».

Sin embargo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no se mostró tan flexible en torno a esos plazos. «Si hablamos de transición, todos tenemos que saber dónde estamos y saber dónde queremos llegar», afirmó taxativamente. Ribera considera que no se puede decir que «yo me quiero quedar más o menos donde estoy», en referencia a las críticas suscitadas ante el borrador de Ley de Cambio Climático. Ribera pidió al sector trabajar en su evolución para que se adapte a las nuevas necesidades del mercado, que pasan por más coches limpios y menos de combustión.

También Maroto recordó que «el hecho de que hoy solo tengamos cuatro vehículos eléctricos que se producen en España, nos obliga a ir más deprisa». Y aclaró que «o lo hacemos nosotros o vamos a perder el liderazgo que ahora tenemos en el sector del automóvil». Sin embargo, desde la asociación de vendedores (Ancove) entienden que la medida es «imposible de cumplir».

DESPIDOS MASIVOS

El presidente de la patronal de concesionarios (Faconauto), Gerardo Pérez, se está generando el ambiente «perfecto» para que el mercado de vehículos se pare, «y un mercado parado es, automáticamente y desgraciadamente, despidos en fábricas y en concesionarios».

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, criticó ayer las «ocurrencias y chapuzas» del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que plantea el Gobierno, con las que pretende «supuestamente» arreglar problemas que existen y son graves, ha advertido. En declaraciones en el Congreso, Villegas ha reconocido que tiene que haber una política medioambiental a largo plazo en España, pero no puede hacerse «con titulares», sino con consensos entre todas las fuerzas políticas que puedan gobernar de aquí a 2040.

Es en esa fecha cuando el borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que propone el Gobierno plantea suprimir la matriculación y venta de todos los vehículos de combustión tradicional e híbridos. El Ejecutivo tiene intención de que esta futura ley establezca también que el sistema eléctrico español se base exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050.

Villegas ha considerado que el Ejecutivo debería convocar a todas la fuerzas políticas mayoritarias para abordar esta cuestión porque es lo que haría «un Gobierno serio», tras lo que ha lamentado que el de Pedro Sánchez esté «alejado» de este comportamiento.

DIESEL POR ELÉCTRICOS, YA

Unidos Podemos ha apostado ayer por cambiar las líneas de producción de coches diésel por la de vehículos eléctricos, aunque ha señalado que todavía no conoce el borrador del Gobierno que pretende suprimir la matriculación y venta de todos los vehículos de combustión tradicional e híbridos en 2040. El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral ha avanzado que estudiarán la propuesta del Ejecutivo, pero que lo importante es que España tenga un «vector industrial para hacer la transición energética» y que el Gobierno «se siente con las empresas y exija que los coches eléctricos se produzcan en España».

«Lo que no es de recibo es que las líneas de producción de diésel se mantengan en España mientras se están cambiando las líneas de producción por coches eléctricos en el norte de Europa», ha puntualizado.

El sindicato UGT ha reclamado que se asegure el futuro de la automoción antes de prohibir los coches de combustión y se apueste por un Pacto de Estado por la Industria, consensuado con los agentes sociales, en el que invierta en las medidas necesarias para dar estabilidad y futuro al sector automovilístico.