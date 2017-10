El Gobierno pide a la Generalitat que cese la farsa del 1-O que es irrealizable

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a la Generalitat y los partidos que la componen que cesen ya en su "irresponsabilidad" y paren la "farsa" de referéndum, que "nunca fue legal" y que hoy se ha demostrado que es "claramente irrealizable".



En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría ha señalado que "continuar con esta farsa no tiene ningún sentido y no lleva a ningún lugar". "Deberían ponerle fin de inmediato. Está en su mano continuar con esta situación, que a nada bueno conduce", ha añadido.



"No ha habido referéndum ni apariencia de tal", ha hecho hincapié la vicepresidenta, en cuya opinión "nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad y no tiene sentido continuar".



Ha considerado además que los únicos responsables de la situación actual son el presidente catalán, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y todos aquellos que han promovido el referéndum ilegal.



Según su criterio, se han comportado con una "absoluta irresponsabilidad" y han pretendido que la ley quedara invalidada en Cataluña y, con ello, la propia democracia.



"Al señor Puigdemont sencillamente la democracia le viene enorme, nunca la ha entendido", ha subrayado la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que le ha acusado de imponer sus "ambiciones personales y políticas" como "la única ley de Cataluña".



En este sentido, ha hecho un llamamiento expreso a Puigdemont y sus socios para que asuman que el referéndum es "claramente irrealizable".



Sáenz de Santamaría ha defendido asimismo el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han actuado "con profesionalidad, de modo proporcional y proporcionado", ya que el objeto de sus acciones no han sido las personas sino el material y proteger los derechos de todos.



"Han cumplido con su obligación democrática", ha agregado, convencida de que las fuerzas y cuerpos de seguridad estaban para cumplir las instrucciones judiciales.