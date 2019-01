El Gobierno pide investigar un vídeo subido por el PP que ironiza con la muerte de Sánchez

MATEO BALÍN | MADRID

Un vídeo del actor y humorista Ignacio de la Puerta, colgado en su canal de Youtube el jueves y en el que un niño ironiza sobre la muerte de Pedro Sánchez en su carta a los Reyes Magos, fue replicado ayer sábado por el Partido Popular en su cuenta oficial de redes sociales y posteriormente borrado ante la avalancha de críticas que suscitó su mención al presidente del Gobierno. El audiovisual, de poco más de un minuto de duración que ya había sido visto por medio millón de personas la tarde del sábado, fue subido a las 11:23 de la mañana por la cuenta de Twitter del PP (683.000 seguidores). Se tapó la cara del menor y en su mensaje de acompañamiento se decía: «Queridos Reyes Magos, nuestro presidente favorito es... Pedro Sánchez». Dos horas después eliminaron el tuit y pidieron disculpas. «No era nuestra intención ofender ni desear mal a nadie. Ha sido un error. Felices Reyes Magos a todos».

La secretaria de Comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso, preguntada por la difusión del mensaje, aseguró en su cuenta personal que no era su «responsabilidad». «Muy mal ese vídeo, lamentable». Pero lejos de amainar la polémica o dejarla en un monólogo más de mal gusto en una red social, el PSOE contraatacó una hora después de su publicación. «Afortunadamente los partidos políticos estamos para algo más que para desear la muerte al Presidente del Gobierno. Condenamos y exigimos la retirada de este tuit».

«PROCEDER PENALMENTE»

La controversia ya estaba servida. Más si cabe cuando fuentes del Gobierno anunciaron de forma posterior que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, había contactado con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que la Abogacía del Estado trasladase a la Fiscalía el citado tuit.

«La Fiscalía deberá analizar si ese tuit es constitutivo de delito y, en su caso, proceder penalmente contra los autores y los que le han dado difusión pública», señalaron fuentes del Gobierno. Moncloa describió el mensaje como un tuit «en el que se deseaba, en un tono pretendidamente festivo, la muerte del presidente Pedro Sánchez».

Fuentes del Ministerio Público consultadas desconocían haber recibido este sábado comunicación alguna por parte de la Abogacía del Estado, aunque esperaban al lunes para ver algún movimiento. El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, deploró la exposición de esa grabación: «Los que se llenan la boca con las tradiciones cristianas las denigran, usándolas para odiar y desear la muerte de sus adversarios políticos», espetó. También censuró su difusión el líder de IU, Alberto Garzón, y añadió que «la derecha reaccionaria no solo no sabe perder sino que desde luego está lejos de ser mínimamente democrática». El PNV afirmó que «no es un error, es un horror».El humorista sevillano Ignacio de la Puerta, por su parte, salió al paso y pidió este sábado disculpas personales a Sánchez si se sentía aludido, aseguró que sólo pretendía hacer reír y que no tenía la «culpa» de que el PP u otros partidos compartieran su trabajo.

En su vídeo, el menor, de nombre Adolfo, leía a los Reyes Magos: «Mi cantante preferido era Amy Winehouse, y te la llevaste. Mi actor favorito era Robin Williams y te lo llevaste. Mi humorista favorito era Chiquito de la Calzada y también te lo llevaste. Sólo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es Pedro Sánchez...». Después el niño pregunta si puede llevar la carta al cartero real, pero el padre se la quita para llevarla él a Correos y asegurarse de que no se pierda.