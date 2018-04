El Gobierno reprocha la valoración de Alemania sobre la libertad de Puigdemont

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido este sábado en Sevilla a las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, defendiendo la decisión de los tribunales germanos de dejar en libertad al ex presidente catalán Carles Puigdemont, y le ha recordado que al ser un tema absolutamente judicial, "los gobiernos no intervienen nada en este asunto". El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, calificaba poco antes esa valoración de la ministra alemana como "desafortunadas", lamentando que "entrar a cimentar decisiones de los jueces" por parte del Ejecutivo alemán "no parece lo más apropiado en estos momentos".

Durante una visita por las instalaciones donde se celebra la convención nacional del PP, Rajoy ha indicado a los periodistas que no tiene por qué llamar a la presidenta de Alemania Angela Merkel, subrayando que con la euroorden la situación de Puigdemont es ya un asunto meramente judicial, por lo que los gobiernos solo tienen que "acatar y respetar" esas decisiones. En este sentido, fuentes del Ejecutivo han recordado que las euroordenes se establecieron precisamente para que los países miembros de la UE dejaran esas cuestiones a los jueces y separadas de cualquier opinión política. Sobre el expresidente, Rajoy se ha limitado a resaltar que "es una persona que está procesada y que es prófugo de la justicia", por lo que son temas en los que el Gobierno no debe entrar.

ACATAR Y NADA MÁS

"Las decisiones judiciales se cumplen y se acatan, tanto de los tribunales españoles como de los demás, cada uno en el ámbito de su competencia", ha insistido el líder popular. Y ha recordado que tanto el Tribunal Supremo como la fiscalía española "han dicho que están estudiando la posibilidad de recurrir" ante el tribunal europeo la decisión de excarcelar a Puigdemont. Asimismo, puso el acento en que el ministerio público alemán ha apoyado las posiciones tanto de la fiscalía española como del alto tribunal español.

El líder del PP se ha referido además a la situación de gobernabilidad en Cataluña, instando a que una vez que el ejecutivo "ha asumido su responsabilidad" de restablecer la legalidad en la región mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "a partir de ahora es necesario que se forme un gobierno y que los que pueden hacerlo asuman también su responsabilidad". En este sentido, ha repetido que un ejecutivo necesita "un candidato viable, alguien que pueda serlo y cumpla la ley como la cumplimos todos".