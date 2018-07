El Govern apuesta por la estabilidad de Sánchez, con condiciones

La 'consellera' de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afirmado, tras la reunión del Consell Executiu, que la estabilidad del Gobierno del PSOE no está en cuestión, siempre que se cumplan condiciones. "Tanto ERC como el PDECat apostamos por la estabilidad del Gobierno español siempre que siga caminando en el diálogo y la negociación política, en una situación politica que se ha de resolver", ha apuntado Artadi.

La portavoz ha descrito que ahora el papel de los diputados independentistas en el Congreso es clave, a diferencia del período de Gobierno del PP. "Apostamos por el diálogo, el president y los ‘consellers’, el rol de los diputados de ERC y del PDECat en el Congreso es diferente al que había con el Govern de Mariano Rajoy. Tenía una mayoría en que no era clave el apoyo de los grupos independentistas pero sí es necesario para el señor Sánchez, que consiguió ser presidente gracias a una moción de censura gracias a los partidos independentistas", ha explicado. "El rol del PDECat y ERC cambia con la moción de censura, no cambia este fin de semana", ha añadido en relación al cónclave del PDECat en el que la nueva dirección apuesta por endurecer la posición del partido en el Congreso en relación al Ejecutivo de Pedro Sánchez

TECHO DE GASTO, UNA INCÓGNITA

Una de las votaciones en las que se observará si existe un cambio de posición o no del PDECat en Madrid será la relajación de los objetivos de déficit por parte del Gobierno del PSOE. Artadi ha dejado en el aire la posición definitiva que adopte el PDECat en relación a los intereses del Govern: “Estamos esperando más información de Madrid, lo hemos de trasladar a los grupos de Madrid, y ver qué posicionamiento tiene Podemos al respecto; como Govern insistimos en que esto [los nuevos objetivos de déficit] nos da más margen para el presupuesto del próximo año, 460 millones, per no deja de ser endeudamiento a través del FLA de nuestro dinero, sobre lo cual tendremos que pagar intereses". "Es mejor que nada, pero queda lejos de lo que querríamos, nos da margen, pero si ha de tener posibidliades cero de ser aprobado [por un posible veto del PP en el Senado], es un poco irrelevante lo que acaben votando los grupos en el Congreso", ha añadido. En cualquieir caso Artadi se ha mostrado favorable a la suavización de los objetivos de déficit tras los años de crisis.

DIPUTADOS QUE NO COBRAN

Por otra parte, la portavoz ha revelado que los diputados suspendidos por el juez del Supremo, Pablo Llarena, y que están encarcelados o desplazados al extranjero, han dejado de cobrar su sueldo como parlamentarios desde el pasado día 13, cuando el Parlament recibió la notificación de Llarena respecto a la suspensión de estos parlamentarios. Artadi ha dejado en el aire la decisión definitiva que tome el Parlament tras la crisis interna entre el PDECat y ERC la semana pasada sobre la decisión a tomar. "Tenemos constancia de que se ha tomado esta decisión [que los diputados dejen de cobrar], no quiere decir que no se intente revertir o que legamente se revierta; de momento se ha dejado de pagar desde el 13 de julio cuando se recibió el informe, la Mesa ha de tomar ahora una decisión". Artadi ha dado por cerrada la crisis interna sobre qué hacer sobre la orden de suspensión de los seis parlamentarios. "Sí que se da por cerrada la crisis, estamos mejorando en elementos de coordinación de las dos partes del Govern, también entre grupos parlamentarios que apoyan al Govern", ha asegurado.

BALANCE DEL 155

Al inicio de la reunión del Govern ha asistido el comisionado para el desarrollo del autogobierno catalán, Pau Villoria, para "compartir la iniciativa de estudiar el impacto del 155 [el artículo constitucional por el que se suspendió el autogobierno], hacer inventario, tomar medidas a resolver, separar lo reversible de lo que no lo es, cuantificar en dinero y afectación a las personas", ha explicado Artadi. El balance de la aplicación del artículo 155 es fruto de un reciente acuerdo del Parlament, que iniciará una comisión de investigación al respecto.