El Govern cambia in extremis las reglas y anuncia que se puede votar en cualquier centro, con papeletas impresas en casa y sin sobre

Anuncio por sorpresa una hora antes de que abran los colegios electorales. El Govern acaba de afirmar que habrá un censo universal, es decir que todos los ciudadanos que formen parte del censo podrán votar, una sola vez, en cualquier colegio electoral.

Asi lo ha confirmado el 'conseller' de Presidencia y portavoz Jordi Turull: "Pese al estado de excepcion, a cada problema, una solución, el Govern está en condiciones de afirmar que podremos celebrar, no como querríamos pero con garantías, el referéndum de autodeterminación tal como nos comprometimos. Pese a que posiblemente algunos puntos no podrán abrir, el objetivo es que todos los catalanes puedan votar, así a quienes les hayan cerrado el punto de votación o les cierren durante el día hemos desarrollado un sistema por el que podrán votar en cualquier punto de votación, todo el que tenga su DNI o pasaporte podrá votar, el cada mesa habrá sistema para consultar el censo universal y validar que no se haya votado anteriormente. Con un sistema electrónico que complementará el sistema habitual, permite consultar todo el censo, es el primer paso de votación que se complementará a los habituales". El sistema tecnológico tendrá lugar mediante los PCs, tables y móviles de los voluntarios participantes en el referéndum.

VOTAR SIN SOBRES

Turull ha anunciado también que se podrá votar sin sobre y con papeletas impresas previamente siempre que sean las oficiales. "Hemos autorizado que se acepte votar sin sobres, se han podido superar todas las incautaciones y fabricar todo el material pero no nuevos sobres, se podrá votar con la papeleta plegada y la urna translúcida facilitará el anonimato y el secreto de voto está garantizado, si alguien lleva la papeleta desde cassa impresa con el modelo oficial, o se la han dado, todas ellas podrán ser usada", ha explicado Turull.

EXPERTOS

Finalmente, el Govern ha anunciado que un grupo de académicos harán las funciones de la cesada Sindicatura de Cuentas. "Habrá un gurpo de académicos y profesionales para el seguimiento del referéndum, profesionales y académicos de prestigio en el ámbito del derecho y la ciencia política", ha explicado Turull. Son Enoch Albertí, Ferran Requejo, Mercè Barceló, Josep Maria Vilajosana, Joan Vintró, Ignasi Faura y Eladi Crehuet.

LLAMAMIENTO AL CIVISMO

Preguntado sobre la posible actuación de la Guardia Civil y la policía nacional a lo largo del día, Turull ha hecho un llamamiento al "civismo" y ha añadido: "No anticipemos cosas, nos consta que hay muchísima gente en la calle, haciendo cola y la actitud sigue siendo por parte de los ciudadanos cívica, pacífica y diría que con un punto de emoción y alegría, haremos todo lo posible par que se mantenga a lo largo del día en lo que dependa de nosotros". Turull ha afirmado que "las urnas están, las papeletas están, la gente está, y ahora están en manos de los ciudadanos de Cataluña, es un día de respeto para todos y esperemos que por parte del Estado finalmente, tras tantos intentos de intentar que no se produzca el referéndum, no ha habido tanto poder para parar tanta democracia".

El Govern quiere facilitar que los ciudadanos puedan votar pese a que sus colegios se hayan clausurado. El sistema será parecido al de la consulta del 9-N, una junta electoral central y un censo global.