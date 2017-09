El Govern cesa al número 2 de Economía para protegerlo por el 1-O

El Govern se ha reunido de forma extraordinara este viernes por la mañana para aprobar un decreto por el que cesa al secretario general de Economía y número dos del departamento, Josep Maria Jové, detenido este miércoles por la Guardia Civil. La decisión se toma para proteger a Jové, a quien este jueves el Tribunal Constitucional (TC) ha exigido que cese en sus actuaciones de desobediencia respecto al referéndum o de lo contrario deberá pagar una multa de 12.000 euros diarios. "La mejor manera de proteger a esta persona era decretar su cese", ha añadido sobre Jové. El 'conseller' de Presidencia, Jordi Turull, ha pedido además que las fuerzas de seguridad del Estado no hace falta que se desplieguen en Catalunya. "Si es por tumultos, no hace falta que vengan, porque en Cataluña lo ha visto todo el mundo que no hay tumulto, sino mucha gente reafirmándose", ha apuntado.

Turull ha explicado que las acciones que ha exigido el TC "es imposible que las haga", y además le exige que "o te inculpas o multa cada día de miles de euros" (12.000). El portavoz ha apuntado que se protege y protegerá a todos los detenidos y detenidas con asesoramiento jurídico y todo el apoyo que necesiten.

"Si es por el tumulto que no vengan"

El 'conseller' ha criticado el despliegue extraordinario de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado anunciado por el ministro del Interior al 'conseller de Interior, porque pretende crear un relato de la existencia de "tumultos" en Cataluña, lo cual generaría una excusa para la actuación policial. "Intentan engañar a mucha gente porque quieren crear un relato que no es, porque lo justifican por manifestaciones tumultuosas y no es cierto, todos han visto que las manifestaciones son absolutamente cívicas, pacíficas y alegres, si tienen que venir por el tumulto que no vengan", ha pedido. Turull ha confirmado que el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, contestará a la carta del ministro y comparecerá ante los medios.

El portavoz ha añadido que "lo que dijeron de que llegarían por tierra, mar y aire ya lo van haciendo, por tierra están, por mar en un crucero, por aire cada vez que paseamos tenemos el helicóptero de la policía nacional encima del 'pati dels tarongers'".

Los puntos de votaciónOriol Junqueras, el president Carles Puigdemont y Jordi Turull se dirigen a la reunión del Govern, esta mañana

Turull ha apuntado que los puntos de votación desvelados ayer por el 'president' a través de las redes sociales son en un 70% los mismos que en convocatorias electorales ordinarias. Y ha asegurado que los locales de Barcelona son fruto de un acuerdo con el ayuntamiento, como ha sucedido en otros consistorios, para garantizar por ejemplo que no se pone en riesgo a funcionarios.

¿Detenciones de 'consellers'?

Respecto a si la actuación del Estado puede incluir en los próximos días la detención directamente de miembros del Govern, Turull ha respondido: "Son capaces de hacer cualquier cosa, si se creen que con detenciones del Govern la gente se va a ir a casa y se parará el 1-O, ni se parará el 1-O y el tsunami democrático se multiplicará por dos". "El 1-O ya está en manos de la gente", ha añadido.