El Govern desdeña los acuerdos del consejo de ministros y minimiza la violencia en las calles

Dos horas después de que finalizara la rueda de prensa del Consejo de ministros en Barcelona, el Govern ha convocado una rueda de prensa de so 'consellera' y portavoz, Elsa Artadi, para minimizar el valor de lo acordado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación a Catalunya y para desmarcarse de la violencia en las calles de Barcelona pero también considerarla minoritaria frente a la mayoría de manifestantes.

Artadi ha afirmado, sobre los acuerdos del Gobierno en su reunión en la capital catalana, que se trata de asuntos "estéticos". "Venir para cambiar el nombre del aeropuerto, repetir una frase del 2009 [en relación al honor del 'expresident' republicano Lluís Companys] y prometer infraestructuras que hace diez años que no se ejecutan no hacía falta venir a Barcelona con el coste de desplazamiento, medidas de seguridad, todos los agentes que innecesariamente han desplazado a Catalunya; para esto no hacía falta", ha asegurado la portavoz. Sobre Companys, lo ha calificado de "declaración política que no tiene implicación políitica" y ha invitado al Gobierno de Sánchez a concretar esta implicación política aprobando las proposiciones de ley que están en tramitación en el Congreso al respecto.

LA SEGURIDAD Y LOS ENCAPUCHADOS

La portavoz ha hecho balance de los actos violentos que se han registrado en Barcelona por parte de manifestantes independentistas en enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra. Han sido doce detenidos y 28 Mossos heridos, cuya actuación ha defendido. Artadi ha preferido subrayar la presencia de manifestantes pacíficos que han tenido una actitud "activa" frente a los incidentes. Y ha lanzado una reflexión abierta sobre los encapuchados: "una parte de la ciudadanía tiene sensación de miedo de que le sucedan cosas como a Tamara, que se les está criminalzand por actos que no son de naturaleza criminal: también sabemos que detrás de los encapuchados no siempre hay independentistas", ha apuntado Artadi, que se ha desmarcado en nombre del Govern de los actos de violencia. "Hemos visto ocasiones en las que se ha aislado a personas supuestamente infiltrados, que se está investigando a través de los Mossos", ha insistido. En todo caso ha subrayado que no representan al movimiento independentista. "La actuación de los Mossos en general es correcta", ha destacado sobre el operativo de hoy.

BILATERALIDAD

Artadi ha subrayado que para el Govern la importancia de la reunión de ayer con el Gobierno es que sea "un paso adelante para consolidar la bilateralidad", y ha reclamado que las reuniones tengan continuidad. "No podemos avanzar más si nos vamos viendo de seis meses en seis meses", ha añadido.