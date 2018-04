La Guardia Civil reconoce que no puede probar buena parte del desfalco del 1-O

m. sáiz-pardo | madrid

La polémica sobre la envergadura de la supuesta malversación durante el ‘procés’ crece. Ya no es solo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que asegura que el referéndum ilegal del 1-O no se pagó con dinero público. La Unidad de Policía Judicial de la VII zona de Cataluña de la Guardia Civil admite en un informe remitido al Tribunal Supremo que no tiene pruebas concluyentes para probar buena parte del presunto desfalco de fondos en la intentona secesionista de otoño.

El instituto armado, en un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y fechado el pasado 27 de marzo, no obstante, eleva en este último estudio de 1.602.001 euros a 1.915.067 la supuesta malversación. Pero acto seguido expresa, sin ambages, sus dudas hasta terminar por admitir que sus investigadores solo tienen prueba documental de que la décima parte de esos casi dos millones salió del presupuesto de la Generalitat.

En su último estudio, la Guardia Civil apunta a que la gran partida supuestamente malversada durante el ‘procés’ fueron 979.661 euros, más 651 euros de reparto, que presuntamente la Generalitat gastó en la elaboración de material electoral y su entrega a la empresa Unipost. Los investigadores recuerdan que en los registros en los departamentos de Cultura, Vicepresidencia, Salud, Trabajo y Presidencia se hallaron facturas exactamente por esas cifras.

Pero el informe apunta a que esos supuestos gastos no habrían salido de las arcas públicas porque «no están en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de las mismas». Fuentes de la investigación señalaron ayer que era precisamente a este dato al que se refería Montoro en la entrevista por la que el juez Llarena le ha pedido explicaciones.