Guerra, sobre la exhumación de Franco: "Ojalá se hundiera la piedra que tiene encima"

El exvicepresidente del Gobierno y exdirigente socialista Alfonso Guerra reconoció este miércoles que no le gusta mucho hablar del dictador Francisco Franco, que "hizo mucho daño y se murió hace tantos años".

Sin embargo, cuando se le preguntó en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid por la determinación política del Ejecutivo de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, indicó que "ojalá la piedra que tiene encima se hundiera".

"Aquí hay una serie de gente, por cierto jóvenes, que están todo el día boxeando con el fantasma de Franco", afirmó el histórico dirigente socialista, que recordó que el dictador "murió hace tantos años".

Pese a no mostrarse favorable a la exhumación, sí dijo que "probablemente" el Valle de los Caídos deba ser "sin duda" un "museo de la guerra" y eso puede exigir la modificación de los enterramientos.

"A mí no me gusta hablar de Franco", reiteró Guerra, y añadió que "ya hizo sufrir mucho Franco a España como para que estemos todo el día alrededor de Franco. Se murió, está enterrado y, ojalá, la piedra que tiene encima se hundiera, no me interesa nada", reflexionó.