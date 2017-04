Del 'hijoputa' al "yo destapé la 'Gürtel"

Cuenta la leyenda que, siendo ministra de Cultura, Esperanza Aguirre mostró su interés por una pintora de nombre Sara Mago, magna confusión con el escritor portugués Nobel de literatura de 1998. Aquel supuesto episodio, sin embargo, no ha habido videoteca ni fonoteca que lo evidenciara, cosa que sí ha podido demostrarse en otras intervenciones de la depuesta 'lideresa'. Estas son algunas de sus frases más estridentes.

"FUERA DE TERRITORIO NACIONAL"

Tampoco se ha podido ratificar que fuera Aguirre quien pronunciara aquella sentencia de "antes italiana que catalana" en relación a la venta de una empresa energética (Francisco Pizarro es otro de los candidatos a la autoría). No obstante, la exdirigente del PP sí que dijo en septiembre del 2005, con todas las letras, que "es una mala noticia para la Comunidad de Madrid que la sede de una empresa eléctrica, que es multinacional, y que es una de las grandes empresas españolas multinacionales, se traslade fuera de territorio nacional". En concreto, se refería a la posibilidad de que Endesa trasladara su sede de la capital de España a Catalunya, lo que dio mucho juego a los independentistas.

"CATALANIZAR ESPAÑA"

"Hay que catalanizar España". La otra cara de la moneda. Lanzó el lema en septiembre del 2013 en el Círculo Ecuestre de Barcelona en una conferencia en la que, eso sí, cargó también contra el "adoctrinamiento constante en las aulas de acuerdo con el canon nacionalista".

"EL HIJOPUTA"

Supuestamente, una muestra de su 'cariño' hacia el exalcalde y exministro Alberto Ruiz-Gallardón. "Hemos tenido la suerte de poder darle un puesto a IU [en Caja Madrid] y quitárselo al hijoputa", espetó en enero del 2010. Dentro y fuera de su partido identificaron al tal 'hijoputa' como al exministro de Justicia.

"MATAR A LOS ARQUITECTOS"

Año 2012. Esperanza Aguirre, durante una visita a Valdemaqueda (Madrid), se dejó llevar por su peculiar sentido del humor para criticar a un colectivo al que tiene ojeriza. "A los arquitectos los tendrían que matar a todos. Por eso tendrían que poner la pena de muerte. Me caen mal porque sus crímenes perduran más allá de su vida".

EL TIERRA TRÁGAME

"¿Dónde está Dulce, en Cuba? ¿Por eso no ha venido?". Se lo dijo en mayo del 2006 Esperanza Aguirre a la madre de la escritora Dulce Chacón. Esta había muerto en el 2003.

FRANCO, EL "SOCIALISTA"

"Franco era bastante socialista", dejó caer la lideresa en el 2008 en un debate político en TVE. "Oír hablar a los socialistas sobre crear empleo es como oír a Paris Hilton hablar de fundar conventos", se despachó en septiembre del 2010. Un año después, en 'La Razón', lo redondeó de la siguiente manera: "Cuando el PSOE entra por la puerta, el empleo salta por la ventana".

AY, LA 'GÜRTEL' Y LAS RANAS

Lo ha dicho en infinidad de ocasiones, hasta la semana pasada lo dijo. "Yo destapé la trama Gürtel". También salió de su boca aquello de que "He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana", el problema es que no fueron dos, porque la charca cada vez está más llena.