Iceta: "No volvamos a la vía unilateral porque nos haremos daño"

El líder de los socialistas, Miquel Iceta, ha reprochado al nuevo candidato que se haya arrodillado a las aspiraciones de Carles Puigdemont. "Ha aceptado encantado la subordinación a quien usted considera el presidente legitimo. Ser 'president' temporal y por delegación", le ha lanzado, y le ha afeado que no valide su "legitimidad" en la "confianza de este Parlament": "Muchos catalanes no podemos aceptar un presidente rebajado por respeto al Estatut, la Constitución y las leyes", ha apostillado.

Así le ha pedido que se desprenda de la sombra de Puigdemont: "Hagan el esfuerzo de separar una cuestión de reconocimiento del funcionamiento de nuestras instituciones". "Si no invistieron a Puigdemont es porque ustedes no quisieron desobedecer al Tribunal Constitucional (TC)", ha proclamado Iceta, quien les ha valorado su "acierto".

Tras oír un discurso de investidura en favor de la república catalana, Iceta le ha advertido de las consecuencias de volver a tomar el camino de la desobediencia: "La vía unilateral fracasó. No volvamos a tomar un camino que tiene unos costes enromes para todos. Nos haremos daño", ha reflexionado. Y le ha recordado que su "obligación" es formar gobierno pero no "desvirtuar las instituciones, saltarse la ley e ignorar a la mitad de la población".

Igual que Arrimadas, le ha reprochado que "sólo se haya dirigido a los catalanes que ya apoyan el proyecto independentista". Y, como ella, tampoco ha olvidado sus incendiarios tuits. Iceta ha recordado una dedicatoria de Torra a Rocío Martínez Sempere y José Montilla en la que les decía que "aquí no cabe todo el mundo". "Al final no acabará cabiendo nadie", ha espetado con resquemor.

El líder de los socialistas también ha criticado que Torra dudara de que "fuera del independentismo haya catalanismo". "Lo hay. ¿Así ensancharán la base?, ¿Los que no sean independentistas no contaran y discutirán su catalanidad?, ¿Cómo va a aspirar a representar al conjunto si considera que los que no hablan catalán cree que han dado la espalda al país?", le ha preguntado.

El socialista ha reflexionado que el presidenciable debe decidir si quiere "incrementar la tensión" o apaciguarla. Y, de nuevo, ha tirado de hemeroteca y ha leído un fragmento de un artículo en el que el posconvergente se mostraba a favor de que el Estado enviara los tanques a Catalunya para ganar simpatías internacionales.