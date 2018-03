Iceta pide un candidato que no esté condicionado por un juez

Los socialistas habían llamado dos veces la puerta del Tribunal Constitucional para que el reloj de la investidura se pusiera en marcha. Finalmente, tres meses después de las elecciones del 21-D, la cuenta atrás ha empezado. Pero el PSC ha lamentado que haya tenido que ser jugando la 'carta Turull', en plena partida de póquer entre JxCat y el Supremo.

Aunque un grupo turco le había 'hackeado' la cuenta de Twitter, en el atril Miquel Iceta ha sido fiel a su discurso de siempre. El líder del PSC ha presentado la misma receta que ha planteado en las últimas semanas a los independentistas: que a la presidencia de la Generalitat solo se puede acceder sin lastres judiciales. Por eso ha considerado que Turull no era una opción para resolver el bloqueo, sino para añadir elementos al embrollo. "¿Vamos a condicionar los plenos al calendario que nos marque el juez porque el candidato tenga unas obligaciones que no pueda rehuir a no ser que quiera irse?", se ha preguntado.

Tras señalar que el discurso de Turull le ha recordado a los de otro Jordi, Pujol, ha considerado que esa exposición ha escondido la cuestión fundamental, sin nombrar el elefante en sala. "No habla del 1-O, del espacio libre de Bruselas, del acuerdo entre JxCat y ERC... La cuestión fundamental de esta legislatura tiene que ver con un huevo y una castaña -ha clamado-. ¿Por qué ha cambiado su discurso? Un giro copernicano nos ha sorprendido".

"O hay mayoría para desobedecer y construir República o se está buscando construir una mayoría más transversal. No todo es posible", ha señalado. El primer secretario del PSC le ha tendido la mano, "a cambio de nada", en caso de que realmente quieran cambiar el rumbo y abandonar la ruta de colisión con el Estado en su camino hacia Itaca. "No nos hemos terminado de creer lo que decía, de ese cambio de rasante; si fuera sincero sería muy bueno para el país". Después de aplaudir la llamada al diálogo de Turull, ha señalado que antes tiene que haber un acuerdo dentro de Catalunya. "Con la mitad contra otra mitad, Catalunya no avanzará".