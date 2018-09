Iceta pide al independentismo "menos romerías en Waterloo y más Parlament"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reclamado al independentismo y al actual Govern que haga "menos romerías en Waterloo (Bélgica) y más Parlament, más leyes y menos cabeza, que es lo que no tienen". Iceta se ha referido con ironía a las frecuentes reuniones que tienen lugar en Waterloo, el lugar donde reside actualmente el expresidente catalán Carles Puigdemont, en el transcurso de la 'Festa de Rosa' del PSC que ha tenido lugar en la Pineda de Gavà (Barcelona).

Después de recordar que el PSC cuenta actualmente con 120 alcaldes en Cataluña y que esto demuestra "la fuerza" que tiene su partido, justo cuando conmemora sus 40 años de historia, Iceta ha reivindicado la trayectoria política de los socialistas catalanes. "Estamos orgullos de nuestra historia, no hemos tenido que cambiar de siglas ni de fundador", ha recalcado en una alusión indirecta a CDC y considerar que los socialistas tienen "un gran futuro", algo que se refleja con su retorno al Gobierno de España.

Según Iceta, la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno "es lo mejor que le ha podido pasar a España", en primer lugar "para desterrar la corrupción" pero también para otras cuestiones como, ha dicho, "para desenterrar a 'paquito', no lo queremos allí, en una democracia no hay sitio para un dictador en un monumento público". Sobre esta cuestión ha recordado que el PP y Cs se abstuvieron en el Congreso cuando se votaba "porque no lo tienen claro, igual quieren esperar 40 años más, deben ser de efectos retardados", ha afirmado con ironía.

Según el líder del PSC, los principales líderes de ambos partidos parecen "dos gemelos cómicos que se pasan todo el día chillando, Pablo Ribera y Albert Casado, ambos tan de extrema derecha y preocupados por parecerse a José María Aznar que los pobres de Vox tiene dificultades para encontrar discurso con estos dos".

"Les gustan los baños de barro -ha rematado- pero nosotros queremos un país mejor y no estamos por estas cosas", sino por asumir "las funciones de un gobierno de gente que sabe dónde va" en contraste, ha indicado, con el que hay en Cataluña presidido por Quim Torra, "con gente desorientada".

En este punto, ha recomendado al independentismo, y especialmente a JxCat, "menos romerías en Waterloo y más Parlament", porque "desde la canción de Abba no se había hablado tanto de Waterloo", ha afirmado en tono jocoso.

"No reconocen que la anterior legislatura fue un desastre, y lo que no pueden hacer es hacernos a nosotros responsables de sus errores" porque "cuando estás conduciendo si te sales del carril te la pegas".

"Que tengan un punto de humildad y reconozcan que se han equivocado y que por la vía unilateral no se va a ninguna parte. Cambiad de posición aprovechad que hay un Gobierno de España con el que se puede hablar", ha seguido recomendado Iceta.

Según el primer secretario del PSC, su partido "no se resigna a tener una sociedad dividida por la mitad, hay gente que nació con el conflicto y que crece con el conflicto, pues el PSC no quiere esto, no queremos una sociedad peleada, hay que respetar todas las ideas, y volver a tener un catalanismo integrador" como el que representaban "los presidentes Josep Tarradellas, Pasqual Maragall y José Montilla".

"Necesitamos soluciones acordadas, hay que sacarles de la cabeza de que la mitad más uno es suficiente", ha subrayado el líder del PSC respecto a la posibilidad de un referéndum de autodeterminación.