Iceta tacha de "falso" el paso al lado de Puigdemont y ve inviable la candidatura de Sànchez

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha tachado de "falso" el paso al lado del diputado de JxCat Carles Puigdemont para renunciar a la presidencia de la Generalitat y ha reiterado de que, a su juicio, la candidatura de Jordi Sànchez para la investidura es inviable porque está en la cárcel.

En su intervención ante el Consell Nacional del partido este sábado, ha criticado la renuncia de Puigdemont porque es provisional y porque los grupos independentistas pretenden "compaginar la existencia de las instituciones del país con instituciones creadas para consolar y compensar a Puigdemont".

"No es aceptable deteriorar las instituciones del país creando instituciones paralelas que no tienen legitimidad democrática", ha avisado en referencia a la estructura política que contemplan crear los partidos independentistas en Bélgica encabezada por Puigdemont.

Asimismo, ha sostenido que estos órganos "solo están pensados para menos de la mitad" de la población, ya que cree que dejan de lado a los ciudadanos que no son independentistas.

Por ello, ha defendido que si la República catalana no es para toda la población "no merece este nombre; no ensucien el nombre de la república".

GOVERN ESTABLE

Iceta ha rechazado que Sànchez pueda ser candidato a la Presidencia de la Generalitat y ha recordado que Puigdemont dijo que se había ido a Bruselas porque consideraba que no podía ser presidente desde la cárcel: "Es muy extraño que proponga a uno de los que están en la cárcel".

El líder socialista ha reclamado que la mayoría independentista del Parlament presente candidatos "viables" para ejercer la Presidencia y ha señalado que es necesario alguien que pueda ejercer el cargo legalmente y lo pueda desarrollar en plenitud.

También ha defendido que los independentistas deben cambiar la forma de gobernar respecto a la última legislatura para que se respete la legalidad y que haya un "Govern estable que sea capaz de gestionar los recursos de la Generalitat y abra una perspectiva de negociación y diálogo con el Estado".

Iceta ha alertado de que el bloqueo político que hay en Catalunya se debe, en parte, a "la falta de acuerdo entre los independentistas", y ha advertido de que esto puede provocar dificultades para gobernar de forma estable.

Además, ha asegurado que para desencallar la situación política los políticos independentistas tienen que reconocer que "se había producido un gran engaño" y que se han equivocado en el camino que han tomado en los últimos años.

RECHAZA COPIAR A CS

El dirigente socialista ha afirmado que el PSC no puede caer en la tentación de acercar sus posicionamientos a los de Cs, ya que al partido naranja le están yendo bien las cosas en las encuestas.

Ha reivindicado que los planteamientos de progresismo, federalismo y socialismo están lejos de los de Cs: "Lejos de nosotros pretender emular, copiar un planteamiento que no es el nuestro".

Iceta ha apuntado a que el PSC tiene que atraer a toda la población, aunque tengan unos sentimientos identitarios bien definidos, y que la apuesta de los socialistas para huir de la dinámica de bloques no es incompatible: "El hecho de que nosotros no queramos participar en la dinámica de guerra de banderas, lenguas y símbolos no nos puede alejar de las personas con sentimientos identitarios bien definidos".

ESPIONAJE DE LOS MOSSOS

Iceta ha anunciado que, cuando se haya formado Govern, el PSC pedirá crear una comisión de investigación en el Parlament sobre el presunto espionaje de los Mossos d'Esquadra a políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas que ha trascendido en los últimos días por un informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Barcelona.

El líder socialista ha explicado que quieren aclarar si se ha producido este espionaje, que podrían haber hecho a políticos no independentistas, y que hay indicios de que los Mossos habían alquilado un piso con vistas a la antigua sede del PSC.