Los independentistas abren la puerta a que se tramiten los Presupuestos

cristian reino | barcelona

El independentismo plantea una negociación de largo recorrido con los Presupuestos Generales del Estado. Su posición de entrada es votar de manera negativa a las cuentas de Sánchez, pero empieza a abrir la puerta a su tramitación. La postura oficial de Esquerra y del PDeCAT es presentar enmiendas a la totalidad para tumbar el proyecto de Presupuestos en cuanto llegue al Congreso, aunque ayer, tras la primera ejecutiva del año de ambas formaciones secesionistas, ya no hay que descartar nada. «Damos margen al diálogo entre gobiernos», afirmó el presidente del PDeCAT, David Bonvehí. El dirigente nacionalista aseguró que si la tramitación presupuestaria fuera hoy, «lo más lógico» sería que el independentismo presente una enmienda a la totalidad.

Pero también precisó que el soberanismo «no dará ninguna victoria a Ciudadanos y al PP». Su análisis es que sería un triunfo de la derecha tumbar el proyecto de cuentas de Pedro Sánchez en el primer ’round’ y no permitir ni siquiera su entrada para ser discutidas en el Congreso. En ese escenario, la habitual petición de la oposición de elecciones inmediatas tendría más fundamento. La posición en el PDeCAT genera dudas porque hay un sector, el que lidera la diputada en Madrid, Míriam Nogueras, que es vicepresidenta del partido y que, siguiendo los dictados de Carles Puigdemont, es partidaria de no dar ningún respiro a Sánchez. Bonvehí insistió ayer en que su partido sigue estando donde estaba. «El no es definitivo» para la votación final, dijo. «Es un no por dignidad porque no se ha puesto ninguna propuesta política sobre la mesa para Cataluña», añadió. «Cuando el presidente Sánchez presente los presupuestos -añadió- cualquier acción que hagamos será consensuada con el mundo independentista y la Generalitat».

Fuentes de la antigua Convergència, no obstante, dan casi por hecho que los ocho diputados nacionalistas en Madrid acabarán permitiendo la tramitación de los Presupuestos para ganar tiempo durante unos meses y dar un cierto margen al diálogo entre el Gobierno central y el catalán.

También Esquerra empieza a tender la mano. Después de los mensajes contundentes del grupo parlamentario en la Cámara catalana de la semana pasada, los dos hombres fuertes del partido, Oriol Junqueras y Pere Aragonès, han querido lanzar guiños al presidente del Gobierno en los últimos días. El exvicepresidente afirmó que «aprecia los esfuerzos» de Sánchez en relación con Cataluña y que le «prefiere» como jefe del Ejecutivo a otros, mientras desde su entorno cargaban contra los «hiperventilados» del independentismo, a los que pidieron realismo y que se olviden de un nuevo embate contra el Estado.

Además, el vicepresidente de la Generalitat señaló ayer que la «predisposición a hablar con el Gobierno central es buena». Eso sí, dijo que eso no implica dar un «cheque en blanco» y espera gestos en la próxima reunión entre la Moncloa y la Generalitat.

Nada está cerrado en cualquier caso. El alto mando del PDeCAT viajará el lunes que viene a Waterloo para reunirse con Puigdemont y empezar a atar algunos de los frentes que tiene abiertos. Empezando por la candidatura a la alcaldía de Barcelona. Estos días ha salido a la palestra el nombre de Quim Forn como jefe de lista haciendo tándem con Elsa Artadi. El PDeCAT mantiene a Neus Munté como cabeza de cartel y Ferran Mascarell también ha anunciado su candidatura, además de Jordi Graupera, que tiene el apoyo de la ANC.

El otro punto candente entre la antigua CDC y el expresidente es la integración en La Crida, la formación que impulsan Puigdemont y Torra y que prevén presentar el 26 de enero.