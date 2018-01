Los independentistas hacen presidente del Parlament al diputado de Esquerra Roger Torrent

Roger Torrent acaba de ser elegido en segunda ronda nuevo presidente del Parlamento catalán, con los 65 votos de los tres grupos independentistas, Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP, frente al candidato de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, con 56 apoyos, además de 9 votos en blanco.

Torrent ha sido elegido por mayoría simple en segunda votación, después de no haber alcanzado la mayoría absoluta requerida para ser nombrado en primera votación, al no haber podido contar con los cinco votos de los diputados electos independentistas _Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig (JxCat) y Antoni Comín y Meritxell Serret (ERC)- que se encuentran en Bélgica huidos de la justicia.

Roger Torrent -nacido en 1979 en Sarrià de Ter (Girona), cuya alcaldía ocupa desde 2007- y que en la última legislatura ejerció de portavoz adjunto de Junts pel Sí en el Parlament, toma así el relevo de Carme Forcadell en la presidencia de la cámara catalana.