Los independentistas pugnan por la Mesa del Parlament para lograr la investidura

ramón gorriarán | madrid

La primera batalla postelectoral en Cataluña está servida. Los independentistas quieren controlar la Mesa del Parlament para asegurarse la investidura de Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. No deberían tener problema con su cómoda mayoría absoluta, pero las diferencias entre Junts per Catalunya y Esquerra a cuenta de la investidura pueden dar pie a un escenario imprevisto. Esa es «la ventana» que espera Ciudadanos para hacer valer su condición de partido más votado y hacerse con la Presidencia de la Cámara.

Todos los movimientos políticos en Cataluña giran sobre los planes de Puigdemont. El 130 presidente de la Generalitat quiere seguir siéndolo, pero no aclara cómo. Esquerra pide que haga honor a su promesa de campaña y regrese a España a sabiendas de que será detenido, mientras Junts per Catalunya busca fórmulas a la desesperada para que pueda ser investido desde Bruselas. El exconsejero Jordi Turull planteó la vía «telemática» para que participe en el debate de investidura y la votación, una novedad que requeriría una reforma del reglamento de la Cámara.

Una idea propia «del delirio independentista», según el socialista José Luis Ábalos; una «genialidad que ridiculizaría a todo el pueblo catalán», apuntó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; «un invento», para Ciudadanos. «No se puede tener un presidente por Skype», terció el diputado de Esquerra Gabril Rufián. Descalificaciones de amigos y enemigos que no amilanaron a Junts per Catalunya, que no retiró la propuesta. «Se estudian todas las fórmulas posibles», ratificó ayer el portavoz del Psdecat en el Senado, Josep Lluís Cleries.

Pero antes de que se pueda acometer esa hipotética reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña, que además podría quedar en nada porque el Gobierno de Rajoy la impugnaría ante el Constitucional, es imprescindible constituir la Mesa de la Cámara. Puigdemont trasladó a Esquerra la oferta de «restituir» a Carme Forcadell como presidenta del Parlament, una propuesta que lleva implícita su «restitución» como presidente de la Generalitat para volver al estatus previo a la aplicación del 155 en Cataluña. Los republicanos han respondido con un espeso silencio porque Forcadell no ha tomado una decisión; «la tomaré cuando sea el momento», dijo el pasado lunes. Es un paso delicado para ella porque si los independentistas optan por la estrategia de hechos consumados de la pasada legislatura la orden del Supremo para el ingreso en prisión sería inmediata.

Los contactos entre secesionistas han comenzado y aunque son de tanteo ha aflorado el muro de desconfianza que se fraguó en la campaña.

Mientras los independentistas se miden, Ciudadanos reclamó, como fuerza más votada, la Presidencia del Parlament. Su candidato será José María Espejo y ya lo han empezado a conversar con los socialistas y con Junts per Catalunya, según fuentes del entorno de Inés Arrimadas. Saben que sus opciones son escasas, pero aguardan a que se abra «una ventana». En realidad, se trata de confiar en una carambola a muchas bandas. Esperan que los cinco diputados huidos a Bélgica y los tres encarcelados no puedan votar; de esa forma el bloque secesionista pasaría de 72 a 64 escaños.