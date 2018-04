Íñigo Errejón se rodea de sus fieles y deja en minoría a los ‘pablistas’

Ander Azpiroz | madrid

No están todos los nombres que Iñigo Errejón hubiera querido, y de hecho exigió hasta que el borrador de Carolina Bescansa dinamitó las negociaciones durante las que el primero amenazó en varias ocasiones con levantarse de la mesa. No obstante, el exnúmero dos de Podemos ha logrado colocar a su círculo de fieles en las listas electorales de la Comunidad de Madrid, los mismos que dieron junto a él la batalla por el control del partido en Vistalegre II, y la perdieron. A Tania Sánchez, segunda en la candidatura podemista tras el candidato a la presidenta, la acompañarán el exportavoz en la Asamblea Regional, José Manuel López, Clara Serra —a quien Errejón confió las negociaciones para fijar las reglas de Vistalegre II— o el sociólogo Jorge Moruno, uno de los principales ideólogos del partido, al menos en la su versión más moderada. En total, el ex secretario político ha elegido a catorce miembros de la lista mientras que el secretario regional, el ‘pablista’ Ramón Espinar, ha designado a otros once.

Sin anticapitalistas

Los anticapitalistas han cumplido con lo que dijeron y has descartado participar en una candidatura en la que aún resta por hacer hueco a representantes de Izquierda Unida y de Equo. Las diferencias entre Errejón y Espinar, sin embargo, aventuran muy complicado que el equilibrio de poderes se mantenga durante el año que aún falta hasta las autonómicas.

El ideólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha pedido al secretario de Análisis Estratégico de la formación morada, Íñigo Errejón, que explique con claridad a las bases el «espectáculo poco aleccionador» con el documento de Carolina Bescansa para desbancar al líder del partido.

Monedero, que ha participado en Salamanca en el XXII Encuentro Eleusino «La nueva Inquisición. Sobre y contra la corrección política, el neopuritanismo y la censura», ha aseverado, en declaraciones a Efe, que las aguas en Podemos «han empezado a fluir» tras hacerse públicas las intenciones de Bescansa.

Ha recordado que en la asamblea de Vistalegre II quedó resuelto «de manera virtuosa» la continuidad de Pablo Iglesias al frente de la secretaría general y que Errejón sería el candidato a la Comunidad de Madrid.

«Desgraciadamente ha habido otra reedición de ese ruido», ha subrayado Monedero, que ha considerado que Pablo Iglesias «lo ha solventado también de una manera virtuosa porque el mandato de Vistalegre II era unidad».