Los inmigrantes de la flotilla del 'Aquarius' llegan a Valencia

Una semana después de haber sido rescatados frente a Libia, tras haberles negado Italia la entrada a sus puertos y haber tenido que recorrer 700 millas, los 630 inmigrantes del 'Aquarius' están llegando este domingo a València, donde les acoge un dispositivo de 2.320 personas.

Pasadas las 7.20 horas han empezado a desembarcar los pasajeros del 'Dattilo', uno de los dos barcos de la marina italiana que ha ayudado en el traslado. Dos horas después lo harán los del 'Aquarius' y, sobre las 11.00, los del 'Orione'. En total, hay 123 menores, muchos de ellos no acompañados, 80 mujeres, de las que entre siete y nueve están embarazas, y 450 hombres.

La primera nave de la flota del Aquarius ha arribado al muelle 1 del puerto de València tras ocho días de travesía a las 6.40 horas de este domingo con 274 personas a bordo: 182 hombres, 32 mujeres y 60 menores no acompañados (ocho chicas y 52 chicos). El Dattilo -dependiente de la Guardia Costera de Italia-- lleva la mayor cantidad de menores; las seis embarazadas viajan en el Aquarius junto a los diez menores acompañados. De los 85 casos de problemas leves detectados por los cuerpos humanitarios -ninguno es de gravedad--, 12 han realizado la travesía en el primer barco.

La llegada de los buques es escalonada para mejorar la asistencia de los 629 migrantes de 26 nacionalidades distintas a bordo. El Aquarius, la segunda embarcación -de la ONG SOS Mediterráneo--, llegará previsiblemente a las 9 horas, mientras que el Orione de la Marina Militare italiana cerrará la flota sobre las doce del mediodía.

El Aquarius, el segundo barco de la flota y el único que no depende de Italia, ha hecho su entrada por la bocana del Puerto de València a alrededor de las 10.30 de este domingo, casi cuatro horas después del primero, con un total de 106 migrantes a bordo. En esta embarcación, la menos numerosa de las tres, viajaban seis mujeres embarazadas y los diez menores acompañados, así como la mayoría de las personas (56) con problemas leves de salud -no había ninguno grave--. La nave de la ONG SOS Mediterráneo ha completado la travesía de ocho días transportando a 51 hombres, 45 hombres, nueve chicos y ocho chicas. En cuanto a los menores no acompañados, ha llevado a dos chicas y cinco chicos.

El segundo navío ha empezado a entrar en la bocana pasados unos minutos de las 10.30, cuatro después de que lo hiciera el Dattilo, la primera embarcación dependiente de la Guardia Costera italiana, y previsiblemente tres horas antes de la última, el Orione de la Armada del país alpino.

El Aquarius ha alcanzado así puerto seguro con dos horas de retraso respecto a la previsión de que arribara a las nueve de la mañana, debido a que los sanitarios se han encontrado con más patologías leves de lo esperado entre los ocupantes del primer barco, la mayoría por quemaduras, malestares y escoriaciones en la piel.

Los migrantes desembarcan en grupos de 20 personas y pasarán por los diez puestos habilitados en caso de necesidad de atención médica o traslado hospitalario a la red pública valenciana. Los que no precisen de asistencia pasarán a las carpas de espera para recibir apoyo psicológico por parte de efectivos de Cruz Roja, donde aguardarán previsiblemente un máximo de 90 minutos hasta el proceso de filiación de la Policía Nacional.

La organización humanitaria les ayudará en su integración sociolaboral, mediante el conocimiento del idioma y de la cultura donde se integrarán. Posteriormente serán llevados a centros de acogida en función de las características de los migrantes, para respetar la agrupación familiar y la unidad de los menores. Las mujeres a bordo de la flota recibirán atención especial para detectar si han sido víctimas de trata.

El dispositivo de acogida para los tres barcos está compuesto por 2.300 personas. Cruz Roja tiene previsto entregar mil kits de primera necesidad -calzado, ropa, higiene y barritas energéticas para bebés-- y 15 toneladas de productos alimentarios. En el puerto de València hay un centenar de camas y otras cien de reserva, así como un albergue provisional con capacidad para 350 personas.

ACOGIDA EN ESPAÑA

En cuanto a si se quedarán o no en España, Cruz Roja Valencia explicó este pasado sábado que dependerá de si eligen instalarse o seguir su trayectoria migratoria, entre otras razones. De hecho, los responsables del dispositivo comentaron que tanto Italia como España son puntos de entrada en los que no suelen quedarse. Ahora bien, desde el Gobierno, el ministro de Fomento, José Luis Abalos, anunció la pasada jornada que los migrantes a bordo del Aquarius recibirán una "autorización especial" de un mes y después serán tratados conforme a la legalidad española.

Francia colaborará en la acogida de los 629 migrantes, rescatados esta semana frente a las costas de Libia y rechazados por los puertos de Italia y Malta. A la expedición inicial del Aquarius, perteneciente a la ONG SOS Mediterráneo, se unieron el patrullero Orione de la Marina Militare italiana y el buque Dattilo de la Guardia Costiera del país alpino, acompañados desde la pasada madrugada por el patrullero Vigía de la Armada española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio instrucciones el lunes para que España los acogiera tras la negativa del ministro italiano Matteo Salvini.