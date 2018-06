Interior recuperará la dirección conjunta de Policía y Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado hoy su intención de deshacer la estructura creada por su antecesor, Juan Ignacio Zoido, en la Policía Nacional y la Guardia Civil y de recuperar las direcciones adjuntas operativas de esos cuerpos.

El ministro, en una entrevista en Telecinco, ha hecho ese apunte sobre sus planes de futuro, decisión que implica una nueva reorganización tras la acometida el pasado año por Zoido tras las continuas polémicas en las que se vio envuelta la cúpula de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz.

Con la supresión de la dirección operativa de cada cuerpo, se crearon varias jefaturas centrales que dependían directamente de los directores generales, que son cargos políticos.

La situación de los presos será estudiada

En la entrevista, el ministro ha hablado de la política penitenciaria y ha dejado claro que cada decisión de los presos de ETA se hará de forma individualizada y que los primeros en ser informados serán las víctimas. "No se va a hacer nada por detrás de las asociaciones de víctimas", ha asegurado.

En cuanto a los presos del "procés" soberanista catalán, ha insistido en que, aunque la decisión compete a Instituciones Penitenciarias, nunca se traslada a un recluso que se encuentra en situación preventiva sin el visto bueno del juez de instrucción.

Niega el 'efecto llamada'

Grande-Marlaska, ha rechazado este martes que la oleada de inmigrantes que están llegando a las costas españolas en las últimas semanas sea consecuencia del efecto llamada producido por la acogida de España al Aquarius.

En declaraciones a Telecinco, Marlaska ha asegurado que España está sufriendo un "empuje" de este fenómeno como antes ha ocurrido con Turquía o Italia, y ha incidido en que la inmigración es un problema de la Unión Europea, ya que España es la frontera sur por la que pueden entrar los inmigrantes, que "luego suben hacia arriba".

El titular de Interior ha defendido que hay que actuar en los países de origen mediante políticas de ayuda al desarrollo, siempre en colaboración con ellos, y también con los países de tránsito.

Precisamente, el próximo jueves Grande-Malaska viajará a Marruecos donde se reunirá con su homólogo para abordar la situación generada tras la llegada masiva de inmigrantes a España en las últimas semanas.

"No es cuestión de concertinas"

Respecto a su decisión de reemplazar las concertinas (alambres con púas o cuchillas) de las vallas fronterizas de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, ha dicho que se trata de establecer criterios razonables de seguridad con medios "mucho menos cruentos"."La inmigración no es una cuestión de concertinas si, concertinas no", ha subrayado.

En cuanto a la propuesta acordada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, de crear "centros cerrados bajo autoridad europea" en territorio europeo para los inmigrantes, Grande-Marlaska ha dicho que no se trata de "campos de concentración".