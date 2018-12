Los jueces alertan del riesgo de que la justicia sea un ring político

R. Martínez y M. Mejías | madrid

Los intentos por limitar la acusación popular han sido una constante a lo largo de los años, pero en las últimas semanas el Supremo ha vuelto a dar un tirón de orejas a los políticos al alertar del riesgo de que los partidos usen esta figura para convertir los juzgados en una especie de ring por sus disputas.

Fue precisamente a raíz de la causa del «procés», donde está personado Vox, que siempre ha sido el más duro con los líderes independentistas acusados, cuando el Tribunal Supremo volvió a poner el debate sobre la mesa. Frente a la petición del presidente de Omnium, Jordi Cuixart, de apartar de la causa al partido, el Supremo no tuvo más remedio que consentir que Vox siguiese en el caso, no sin antes alertar sobre la necesidad de una regulación. De aquel auto se desprende que al alto tribunal no le hace ninguna gracia aceptar a partidos políticos en procedimientos judiciales, ya sea ahora con Vox o anteriormente con el PSOE en la causa contra la que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante «el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política».

Porque un partido político «no es un tercero imparcial». Solo se le exige «buena fe», un término ambiguo en Justicia que las fuerzas políticas interpretan en muchas ocasiones desde su óptica interna.

Lo que ocurre es que el marco vigente lo autoriza. «Y a ese marco jurídico hemos de atenernos», dijo el Supremo con el mismo tono de resignación que el magistrado Cándido Conde Pumpido (ahora en el Tribunal Constitucional) manifestó cuando impuso al PSOE una fianza de 3.000 euros en la causa de Barberá.

Dicho de otro modo, una formación política ejerció la acusación popular en una causa penal contra una peso pesado de su archienemigo natural, una práctica que el magistrado llegó a calificar como «desconocida en los sistemas penales de los países de nuestro entorno». Y esto solo desde el prisma del Supremo.

En la Audiencia Nacional es un ‘rara avis’ encontrar una causa en la que no haya un partido personado. Y es que casi ninguno renuncia a estar en los grandes casos de corrupción de este país.