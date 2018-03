El juez decreta libertad con medidas cautelares para Clara Ponsatí

La 'exconsellera' Clara Ponsatí se ha entregado este miércoles a la policía escocesa tras la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo al haber sido procesada por rebelión. Acompañada de su abogado, Aamer Anwar, Ponsatí ha acudido a las 11.45 horas a una comisaría de Edimburgo. Unas horas después, el juez ha decretado libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, para la 'exconsellera', a la espera de la vista por la extradición, que se celebrará el próximo 18 de abril.

A las puertas de la comisaría, el letrado ha explicado que su cliente se entrega en virtud de la euroorden por haber organizado un referéndum y ha hablado de "persecución política". También ha anunciado que la vista judicial por su caso tendrá lugar a las 14.00 horas de este miércoles.

En un mensaje en Twitter, Ponsatí ha solicitado ayuda económica para poder pagar los gastos de su defensa. El tuit remite a una web para recoger los fondos, que en unas tres horas y media había superado las 100.000 libras esterlinas. En esta web, la 'exconsellera' afirma que necesita "apoyo urgente" para poder sufragar su defensa contra una "persecución política" y un "atentado sistemático" que trata de "criminalizar" el independentismo.

As @KRLS #Puigdemont is held in German custody, we make our final preparations for the Scottish Courts on Wednesday to fight attempts to extradite @ClaraPonsati #catalonia #PoliticalPrisoners https://t.co/1iQebgJgIN