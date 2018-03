El juez impide a Sánchez ser candidato a la Generalitat

mateo balín | madrid

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena echó este viernes una capa de tierra sobre la candidatura del preso preventivo Jordi Sánchez para presidir la Generalitat de Cataluña. El magistrado se anticipó al plazo dado a las partes para responder al escrito de excarcelación y al permiso pedido por el investigado para acudir al pleno de investidura que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha aplazado, y rechazó de plano las alegaciones de la defensa. La decisión de Llarena llegó un mes después de que denegase la salida de la cárcel al diputado electo por la lista de Junts per Catalunya (JxCAT). Sin embargo, esta vez tuvo consecuencias directas sobre la gobernabilidad autonómica, ya que el candidato independentista no será investido presidente al no poder estar presente en la sesión del Parlament, tal y como dejó claro el Tribunal Constitucional con el huido Carles Puigdemont tras revisar el reglamento de la Cámara.

La trascendental resolución de Llarena, apoyada por la Fiscalía, entra de lleno en la colisión del derecho a la participación política de Sánchez y los bienes jurídicos que tratan de protegerse. El juez se centra en un aspecto invocado en otros autos, el riesgo de reiteración delictiva, y subraya que los delitos que está investigando, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas «claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales».

Una estrategia, añade el instructor de la causa del ‘procés’, «que no ha sido excluida y sigue respaldándose» en la actualidad. Para ello enumera el acuerdo de legislatura alcanzado por JxCAT y ERC para investir a Sánchez o la integración de éste en una lista «que se ha opuesto a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república» proclamada por el Parlament el pasado 27 de octubre.

En un auto de 26 páginas, el juez relata los indicios contra Sánchez, expresidente de la plataforma Asamblea Nacional de Cataluña, que se han ido afianzando a lo largo de la instrucción y su participación en un concierto de voluntades para conseguir la república catalana «fuera de todo cauce legal».

Llarena destaca que es «intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión desde vías de hecho que, sin soporte constitucional y legal, rompen inexorablemente la convivencia social, familiar y personal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad». Y remata que no se han desvanecido los elementos que configuran el riesgo de que el investigado persevere en alcanzar su meta siguiendo una estrategia contraria a la norma penal. Asimismo, recuerda que esta situación afecta a un candidato como Jordi Sánchez que ya concurrió privado de libertad al proceso electoral, y que, de igual modo, «no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama».