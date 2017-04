El juez indaga el papel clave del matrimonio Pujol en el manejo de la fortuna

El juez José de la Mata indaga el supuesto papel clave de Jordi Pujol y Marta Ferrusola en el control de la fortuna oculta del clan, al sospechar que el expresidente catalán era el titular real de una cuenta en Andorra y que su esposa dispuso de los fondos hasta que cada hijo tuvo su propio depósito.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de Madrid, José de la Mata, autoriza los registros practicados ayer por la Policía Nacional en los despachos y viviendas de la familia en Barcelona y Queralbs (Girona) para buscar documentación sobre los movimientos de su fortuna oculta.

El juez resalta que la Fiscalía Anticorrupción ha situado al expresidente catalán en el papel de "factor común" de todos los miembros de su familia, imputados en la causa.

Además, afirma que "puede ser atribuida" a Marta Ferrusola "la disposición de los fondos de la familia", hasta que cada uno de ellos procedió a abrir cuentas en Andorra, en base a una "significativa" nota manuscrita de la esposa del expresidente catalán, una hoja de solicitud de operaciones a cuenta.

El juez sospecha además del papel de expresidente catalán en el manejo de la fortuna por la cuenta que su hijo Jordi Pujol Ferrusola abrió en el año 2000 en la Banca Reig de Andorra -haciendo constar que su titular real era su padre- con un ingreso inicial de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros), que estuvo activa hasta 2010.

En concreto, el juez recuerda que la entidad bancaria aportó dos documentos que apuntan a que el propietario de esa cuenta es Jordi Pujol Soley, uno de ellos firmado por el primogénito el mismo día de la apertura, en el que explica que él no es dueño de esos fondos que se ingresan y que el "real titular" es su padre.

El segundo documento es un manuscrito del propio expresidente catalán, fechado en mayo de 2001, en el que afirma ser el dueño de esa cuenta y declara que, en caso de fallecer, todo el dinero depositado debía pasar a su esposa, Marta Ferrusola.

La defensa de los Pujol argumentó, cuando en noviembre de 2015 transcendieron estos dos documentos, que Jordi Pujol asumió la propiedad de esta cuenta porque su primogénito estaba en proceso de divorcio con Mercè Gironès -también imputada- y acordaron esa treta para mantener intacto el dinero.

En su escrito, el juez insiste en que la versión de la confesión de Pujol de que el dinero procedía de un legado de su padre es un "mero relato" que no se ha acreditado y recuerda que los miembros de la familia alegaron en Andorra que el dinero procedía de una herencia, pero de la rama familiar de Marta Ferrusola.

Sobre la esposa del expresidente, el juez también pone el foco en su participación en la fundación panameña Kopeland, que el primogénito adquirió a través de la banca andorrana BPA con el supuesto objetivo de ocultar sus fondos en Andorra cuando la justicia española ya les investigaba.

El magistrado recuerda que toda la familia procedió a abrir cuentas en Banca Reig (posteriormente Andbank) en Andorra, donde las mantuvieron durante años y que, siguiendo las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola, las cancelaron y la mayoría movió sus capitales a la entidad BPA, también andorrana.

"Más tarde, varios de ellos, organizadamente (de acuerdo aparentemente con los responsables de la entidad bancaria), adquirieron sendas estructuras societarias absolutamente opacas a las que trasfirieron sus capitales", según relata el juez, que concreta que algunas de ellas estaban gestionadas por testaferros.

Los miembros del clan Pujol acabarían cerrando estas estructuras de forma simultánea a finales de 2014, cuando varios de ellos decidieron regularizar su situación con Hacienda.

No obstante, el magistrado recuerda que Jordi Pujol Ferrusola optó entonces por mantener la opacidad y girar sus recursos a la entidad Anzuelo de Soluciones, en México, y que su madre, Marta Ferrusola, "alcanzó un nivel más de opacidad", en cuanto se asignó una de las cuatro cuentas de la Fundación Kopeland de su hijo, "de modo que desapareció de cualquier documento bancario".

Según el juez, a lo largo de la investigación se han hallado "elementos que permiten deducir la existencia de patrones de comportamiento, pautas de actuación, instrumentos y herramientas empleados para generar, ocultar y blanquear activos y los elementos organizacionales subjetivos, objetivos y de la acción empleados para manejar toda la estructura económica".

Por este motivo, advierte de que en la causa, además de los delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, han ido apareciendo "progresivamente distintos elementos indiciarios de la existencia de organización criminal".

"La familia Pujol Ferrusola ha coordinado durante años la gestión de un importante patrimonio económico, de procedencia no determinada, en Andorra y probablemente en otras jurisdicciones, asignándolo a toda clase de inversiones mobiliarias, inmobiliarias y operaciones financieras de distinta índole en distintas jurisdicciones, siempre en beneficio de la familia", remarca.

En este sentido, el juez apunta a la existencia de "pautas comunes de actuación, coordinación de actividad, asignación de roles, distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en función de los ingresos que se recibían en las cuentas bancarias ocultas que mantenían en jurisdicciones extranjeras y un particular sistema de rendición de cuentas existente para controlar esos repartos de fondos".