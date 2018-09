El juez procesa a Willy Toledo por atentar al sentimiento religioso

Un juzgado ha procesado a Willy Toledo por la presunta comisión de un delito contra los sentimientos religiosos. «Yo me cago en Dios y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santísima y virginidad de la Virgen María», y «me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea», escribió en Facebook. La pena puede ser multa de 8 a 12 meses.