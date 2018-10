El juez rechaza excarcelar a Villarejo por su «absoluta falta de colaboración»

melchor sáiz pardo | madrid

El excomisario José Manuel Villarejo seguirá en prisión. El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha vuelto a rechazar su excarcelación, y este vez no solo por el riesgo de fuga. El magistrado reprocha en su auto al exmando de la Policía Nacional que intente torpedear la investigación negándose a revelar al instructor cuáles son los archivos que, según Villarejo, están incluidos en el sumario y que supuestamente afectarían a la «seguridad nacional». De Egea denuncia la «absoluta falta de colaboración del investigado con la instrucción del procedimiento». El juez afirma que Villarejo ha desoído los «requerimientos realizados por el juzgado» para que diga qué parte de la información incautada a principios del pasado noviembre por el Departamento de Asuntos Internos de la Policía en los registros de su casa de Boadilla (Madrid) y en su despacho profesional podría ser sensible. El magistrado explica que el imputado no solo no ha respondido a esa petición, sino que tampoco han aclarado qué razones hay para sacar estos datos del sumario. Una situación, apunta De Egea, que está provocando una adicional «dificultad en la instrucción».

Villarejo, que se encuentra en prisión desde el 5 de noviembre acusado de blanqueo, organización criminal y cohecho, apunta el magistrado, podría ser imputado en seis nuevas piezas dentro del macrosumario ‘Tándem’, a raíz de las investigaciones de los últimos meses. Una situación procesal todavía más complicada que, según el juez, hace inaceptable su excarcelación. El magistrado argumenta que once meses después de su encarcelamiento, el riesgo de fuga de Villarejo no se ha reducido. También arguye para mantenerle en prisión la «gravedad de la pena» que, en vista de la marcha de la investigación, podría imponérsele.

El instructor, además, cree que es probable que se puedan abrir nuevas investigaciones, no solo por el «material documental e informático incautados en los registros practicados», sino también por el resultado de «las comisiones rogatorias (peticiones de colaboración) en el extranjero remitidas a distintos países».

Según el juez, la investigación ha confirmado los «indicios racionales de criminalidad en la conducta del investigado» , por tanto, la medida de prisión es «absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos». La decisión del magistrado de denegar la excarcelación de Villarejo tiene lugar solo días después de que el expolicía acusara al juez de no haber custodiado bien los audios que se han filtrado sobre sus reuniones, en particular su comida en 2009 con la actual ministra de Justicia Dolores Delgado y el ex juez Baltasar Garzón (publicados la pasada semana por el portal ‘Moncloa.com’.)

Villarejo, que se ha presentado como víctima de la filtración de esos audios, sostiene que la difusión de esas conversaciones obedece a «una estrategia mediática de desprestigio personal y profesional» desde noviembre del 2017. El excomisario y su entorno aseguran que la única copia de las grabaciones del almuerzo restaurante Rianxo fue la que se incautó Asuntos Internos y que la Audiencia Nacional tenía obligación de custodiar ese material. En su resolución, el juez De Egea revela que ya ha abierto una pieza separada, que se denomina ‘VII-Moncloa.com’, para determinar quién facilitó al medio digital las grabaciones.