Junqueras no renunciará a su escaño

Tanto ERC como Junts per Catalunya deben acordar si los 'exconsellers' en Bruselas renuncian a su butaca para hacer correr la lista y no poner en peligro su mayoría en el Parlament o si, por contra, deciden regresar aunque tengan activa una orden de detención. Entre tanto, los diputados electos encarcelados ya han iniciado los trámites para recoger su credencial. También Oriol Junqueras, según ha confirmado su abogado Andreu Van den Eynde, por lo que no renunciará a su escaño e intentará desarrollar sus responsabilidades como diputado desde la cárcel de Estremera, después de que el Tribunal Supremo desestimara su excarcelación.

La defensa del exvicepresidente ha reivindicado que se debe "garantizar que los derechos que no tenga restringidos los pueda ejercer" en prisión. "Si tiene derecho a la participación política y los ciudadanos tenemos derecho a la representación política tendremos que reclamar que esto se garantice constantemente", ha emplazado. En una entrevista en TV-3, ha reiterado que su intención es que sea trasladado a una cárcel catalana para poder ejercer su cargo político.

Declarar "cuando convenga"

Van den Eynde ha afirmado que volverán a pedir comparecer ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "cuando convenga" para revisar sus medidas cautelares. "Como cualquier investigado, somos amos del momento en que queremos declarar", ha planteado.

Asimismo, ha asegurado que desconoce si Junqueras se ha comunicado con el candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Eso sí, ha considerado que si su cliente fuera el presidenciable su petición de libertad "jurídicamente tendría más fuerza".

Van den Eynde ha negado que Junqueras alegara ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que él sí se había presentado a declarar y ha atribuido a Llarena la consideración de que "hay gente que ha comparecido y otros que no".

Ha criticado que en la resolución del pasado viernes "se entra mucho en el fondo, se explica qué son los presos políticos y qué no, y de qué forma se puede defender la independencia" de Catalunya, pero no se discute si Junqueras debería estar en libertad. "El hecho determinante no es lo que diga, sino que lo determinante para ellos es que Oriol Junqueras opte a responsabilidades de decisión y de gobierno", ha lamentado.

Visita a Estremera

Los 'exconsellers' Jordi Turull y Josep Rull visitarán este lunes en la cárcel al líder de ERC, a Joaquim Forn; al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y al número dos de Junst per Catalunya, Jordi Sànchez.