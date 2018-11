Junqueras resiste el ‘pressing’ de Puigdemont y rechaza ir con él

CRISTIAN REiNO | BARCELONA

Carles Puigdemont pilló ayer por sorpresa a propios y extraños. Aunque Junts per Catalunya sigue dando pasos para que vuelva a ser reelegido presidente de la Generalitat (ese es el objetivo de Quim Torra), el líder nacionalista planteó que como no podrá volver a ser investido pretende ser el número dos en la candidatura de Esquerra que encabezará Oriol Junqueras en las elecciones europeas. «Absolutamente dispuesto», afirmó en Catalunya Ràdio, en aras de formar una lista unida del secesionismo.

Puigdemont había sonado como cabeza de cartel del partido nacionalista flamenco N-VA. Pero lo descartó ayer. «La única opción para que yo sea candidato a las europeas sería como número dos de Junqueras», dijo. Admitió que era una idea «improvisada» pero al mismo tiempo aseguró que se trataba de una oferta en firme. El líder nacionalista huido a Bruselas incluso se atrevió a proponer a Anna Gabriel como número tres, cuando la CUP aún no ha decidido si concurre a los comicios del Parlamento Europeo. La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, ya lanzó un guiño similar a los republicanos días atrás. Como entonces, Esquerra volvió ayer a cerrar las puertas. «Se ha demostrado que ir separados, pero con planteamientos unitarios, es mucho más eficaz», afirmó Oriol Junqueras en una entrevista realizada por escrito en la cadena Ser. No era una respuesta directa a la oferta de Puigdemont, pero sí fijaba las bases de la posición de los republicanos. ERC, que ya ha designado a Junqueras como su cabeza de cartel para las europeas, calificó la propuesta de Puigdemont como una «ocurriencia». «No conocía la propuesta y no sé si es oficial, oficializada o es un comentario», comentó un sorprendido Joan Tardà.

Con EH Bildu y el BNG ERC, que está en conversaciones con EH Bildu y el BNG para formar una lista unitaria, aceptó la fórmula que Artur Mas puso sobre la mesa en las autonómicas de 2015 (Junts pel Sí) como lista única, pero desde entonces se ha desmarcado de todas las ofertas unitarias que han lanzado los neoconvergentes, que están en una situación muy delicada, sin candidato y sin saber bajo qué siglas se presentarán (Crida, JxCat o PDeCAT). Con su oferta, Puigdemont presiona a Esquerra y le obliga a presentarse ante la opinión pública independentista como el que quiebra la unidad soberanista. Y es que, como apuntan algunas fuentes, el expresidente de la Generalitat se resiste a que ERC pueda ganar unos comicios en solitario.

MAS CARGA

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, cargó ayer con dureza contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que le obliga, junto a otras nueve personas, a pagar 4,9 millones por organizar y celebrar la consulta del 9-N de 2014. «Esto del Tribunal de Cuentas más bien se parece a un tribunal de ajuste de cuentas», afirmó. Mas acusó al Estado de actuar con voluntad de «venganza», aunque reiteró que volvería a hacer lo mismo y organizaría de nuevo una consulta como la del 9-N.

Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs anunciaron que recurrirán la sentencia ante el mismo Tribunal de Cuentas. Y en último caso, aún tendrían la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.

«Haremos frente a la sentencia con firmeza y serenidad. Estamos decididos a seguir luchando y a seguir defendiéndonos», afirmó el expresidente. A su juicio, el Tribunal de Cuentas busca el castigo contra el secesionismo, busca la destrucción personal y actúa bajo el dictado del PP. Mas señaló que ya pusieron sus viviendas como avales para hacer frente a la condena.