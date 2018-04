Junqueras urge a formar Govern para "no malbaratar" el resultado del 21-D

En una entrevista concedida, vía carta, a Catalunya Ràdio, desde la cárcel de Estremera, Junqueras afirma que, tras tres investiduras fallidas --Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, la apuesta ahora debe ser "formar Govern". "No ganamos nada sin Govern, y en cambio arriesgamos mucho para volver, en el mejor de los casos, a la misma situación", afirma. Y añade: "No entiendo qué sentido tiene que malbaratemos el resultado del 21-D, que no empecemos a sacar provecho. Con todos los presos con los que he hablado coincidimos en que es necesario formar Govern".

En este punto, Junqueras emplaza a la CUP --cuyo apoyo es necesario para que el candidato de JxCat se asegure la investidura-- a decidir "si quiere ser parte de la solución". "La CUP debe decidir si quiere sumar y ayudar. Si quiere hacer una apuesta estratégica que nos lleve a sumar complicidades y a ser más fuertes o no". En el mismo paquete suma el líder de ERC a los 'comuns': "Se han de sumar sin complejos a la defensa de los derechos y las libertades frente al autoritarismo y la regresión democrática", considera.

En la entrevista, Junqueras muestra su discrepancia con la opinión de Puigdemont de que unas nuevas elecciones no serían un drama. "Insisto, es importante aprovechar el resultado (del 21-D). Si en lugar de aprovecharlo, lo que haces es jugártelo, lo que puede pasar, en el mejor de los casos, es que vuelvas al lugar en el que estabas. La pregunta es qué ganamos no formando Govern. No ganamos nada perpetuando el 155. Recuperar las instituciones ya es un paso por sí solo aunque es obvio que solo es un primer paso y que hace falta más".

También se pronuncia Junqueras sobre el delito de rebelión de que se le acusa a él y al resto de políticos independentistas presos. "Es un delito que en Europa todo el mundo dice que no existe", considera, antes de apuntar que "este solo hecho debería obligar a los demócratas españoles a reflexionar. Solo hay que ver la situación de los procesados: en España, presos; en Europa, libres".