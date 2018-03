JxCat y ERC llegan a un preacuerdo para investir a Jordi Sánchez y poner fin al 155

CRISTIAN REINO | MADRID

Después de aplazar la elección de Carles Puigdemont el 30 de enero, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, completó ayer la segunda ronda de contactos de la legislatura con vistas a proponer un candidato a la investidura. Y éste será finalmente Jordi Sánchez. Torrent se reunió con los siete grupos con representación en el Parlamento y después oficializó la candidatura del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de Junts per Catalunya (JxCat). El siguiente paso del presidente de la Cámara será convocar un pleno de investidura, que previsiblemente se celebrará la semana que viene. Pero Sánchez difícilmente saldrá elegido jefe del Ejecutivo catalán en esa sesión, que puede que ni siquiera llegue a celebrarse. La decisión está en manos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera, que debe de autorizar su salida de prisión para que pueda estar presente en la votación, tal y como exige el reglamento del Parlament. Y aunque Llarena dé el visto bueno, algo que podría suceder de acuerdo al precedente del ‘caso Yoldi’ (1987), el expresidente de la ANC no contaría a priori con los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura. De confirmarse los pronósticos se daría un intento fallido que, eso sí, activaría la cuenta atrás de dos meses que contempla la ley para que las fuerzas políticas puedan buscar otro candidato antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones. La ronda de contactos, en cualquier caso, sí ha obligado a los grupos secesionistas a intensificar las negociaciones. Después de días de fuerte tensión, con cruces de reproches muy elevados de tono, JxCat y Esquerra anunciaron este lunes que han llegado a un «preacuerdo» para investir a Sánchez, recuperar las instituciones y poner fin al 155. Si este preacuerdo no tiene aún la categoría de pacto de legislatura, según expresaron por separado Marta Rovira (ERC) y Elsa Artadi (JxCat), es porque sus formaciones no han podido todavía firmarlo. Aun así, ambas fuerzas se mostraron confiadas en que el acuerdo global se presentará esta semana.

Esquerra rechazó en un primer momento la candidatura de Sánchez, pero finalmente ha accedido a dar su apoyo al exlíder de la ANC. Es más bien un brindis al sol, un gesto de buena voluntad con sus socios, porque son conscientes de que Sánchez tiene solo 64 votos seguros, los de JxCat y ERC, y la mayoría absoluta está en 68. La CUP insistió ayer en cerrar la puerta a la investidura de cualquier candidato que le pongan sobre la mesa, si Esquerra y neoconvergentes no son capaces de presentar un programa de gobierno republicano, que apueste por la desobediencia y la unilateralidad. Desde JxCat se mostraron optimistas porque el preacuerdo contempla —según Artadi— «construir la república» y sitúa el proceso constituyente en un punto central, por lo que a su juicio hay elementos de consenso para que los antisistemas puedan sumarse.

En primera ronda, Sánchez tendría imposible salir investido, mientras que en segunda vuelta, en la que es suficientes obtener más votos a favor que en contra, tiene alguna opción, aunque remota. El problema que tienen JxCat y ERC es que suman 66 escaños, pero dos ellos, los de Puigdemont y Comín, es como si no los tuvieran porque no sirven para una votación: no pueden delegar su voto. Puigdemont y Comín podrían renunciar a sus escaños, pero sería tanto como plegarse a las condiciones de la legalidad española, por lo que está descartado.